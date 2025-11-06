Estos son los detalles por los que De la Espriella pide juicio político para Petro

AME5302. BOGOTÁ (COLOMBIA), 03/11/2025.- El precandidato a la presidencia de Colombia, Abelardo De La Espriella, habla durante la Gran Convención de Defensores de la Patria este lunes, en Bogotá (Colombia). De la Espriella aseguró que busca "unidad por Colombia" con su candidatura presidencial, que presentó ante más de 15.000 personas en el Movistar Arena de Bogotá durante la convención nacional de Defensores de la Patria, el movimiento que lo apoya. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

En un documento de 14 páginas, el precandidato Abelardo de la Espriella aseguró que el presidente Gustavo Petro habría incurrido en conductas relacionadas con delitos penales, faltas disciplinarias, violación de topes y financiación irregular de su campaña presidencial y por indignidad por mala conducta.

“El presidente de la República (Gustavo Petro) ha violado sistemáticamente la Ley, entregando territorios a los grupos narcoterroristas, empoderando a los delincuentes, afectando la economía colombiana, financiándose ilegalmente para llegar al poder”, aseguró de la Espriella.

En sus palabras, el precandidato aseguró que el presidente Petro ha incurrido en todas la faltas disciplinarias y éticas y que se basa en ellas para presentar ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara la denuncia de “traición a la patria” en contra de Gustavo Petro Urrego.

“Queremos un juicio político, el Congreso de la República y la Comisión de Acusaciones, tiene la responsabilidad histórica de hacer justicia y de no permitir que el presidente de la República siga maltratando y desconociendo la Constitución y la Ley”, enfatizó el precandidato.

Entre tanto, el penalista también envió un mensaje al mandatario reiterando que los presuntos delitos de los que es señalado no quedarán en la impunidad y que se combatirá desde todas las instancias judiciales competentes: “Le digo a Petro: No hay miedo, hay determinación, hay compromiso y patriotismo para defender a Colombia en sus horas más oscuras”.

Causas por las que Abelardo de la Espriella pide juicio político contra el presidente Gustavo Petro

En el documento de la solicitud, el precandidato citó la Resolución No. P10_TA (2025)0200 del Parlamento Europeo, en el que se solicitó al Gobierno colombiano investigar a los autores del magnicidio de Miguel Uribe Turbay; y donde además se señaló que el asesinato ocurrió en medio de un “clima más amplio de intimidación política y violencia en Colombia”.

En dicha resolución, el Parlamento Europeo manifestó su preocupación por la “proliferación y consolidación de la delincuencia organizada y las actividades indiscriminadas de grupos terroristas en las regiones colombianas que limitan con Venezuela”, situaciones que habrían facilitado el tráfico de drogas, el contrabando de armas y el lavado de activos.

El abogado y precandidato aseguró que ha venido denunciando estos hechos en los que, presuntamente, las relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela, habrían ayudado a que organizaciones criminales como el Cartel de los Soles se vengan fortaleciendo y expandiendo.

Y fue bajo este panorama que el precandidato de la Espriella basó uno de sus argumentos que asegura que se “están violando flagrantemente los derechos fundamentales y humanos de los colombianos opositores, de sus líderes y de quienes estamos aspirando a reemplazar un régimen inepto, corrupto y presunto cómplice de un cartel del narcotráfico”.

Esta es la solicitud completa de Abelardo de la Espriella a la Comisión de Acusaciones

