Registraduría anuncia jornadas para la inscripción de cédulas en puestos de votación

La Registraduría habilitará 11.000 puestos de votación en todo el país para inscribir cédulas. Foto: Registraduría

La Registraduría realizará dos jornadas para la inscripción de cédulas en puestos de votación hasta finales de esta semana y en los últimos días de noviembre. Se trata de una apuesta de la entidad por facilitar la actualización del puesto de votación para quienes cambiaron su lugar de residencia para que puedan participar en las elecciones de 2026.

De esta forma, desde este jueves hasta el próximo domingo, estarán habilitados más de 11.000 puestos de votación en toda Colombia, funcionando de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Esto se repetirá entre el jueves 27 de noviembre y el domingo 30 de noviembre. A esto se suma que, desde el pasado 1 de septiembre, la Registraduría habilitó 400 puntos en ciudades capitales e intermedias que funcionarán hasta el próximo 31 de marzo.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil busca garantizar el ejercicio del derecho al voto, reducir el abstencionismo electoral y fortalecer la democracia colombiana. Además, facilitarle la vida a los ciudadanos al reducir los tiempos y costos de desplazamiento al votar cerca y, de esta manera, acercarlos a la toma de decisiones y a la participación electoral”, indicó la entidad que dirige Hernán Penagos en un comunicado.

Para consultar dónde están ubicados los puestos de votación disponibles durante los próximos cuatro días, las personas pueden entrar a la página web de la Registraduría (www.registraduria.gov.co), luego clicar en la opción Electoral y, posteriormente, en el banner Votar cerca te acerca.

La entidad indicó que el trámite puede realizarse presentando la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, en su versión física o desde el celular. “Es importante tener en cuenta que solo deben realizar el trámite de inscripción aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o que hayan regresado al país de forma permanente y los ciudadanos a quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988 y aún no están en el censo electoral”, agrega el comunicado.

