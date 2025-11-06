Quintero insiste en candidatura por firmas: Polo dice que no era militante en la consulta

Daniel Quintero busca ser candidato por firmas. Hay duda de si está inhabilitado. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero sigue en su propósito de ser candidato a la Presidencia por firmas, luego de haberse bajado de la consulta del pasado 26 de octubre del Pacto Histórico. Aunque anunció hace más de una semana esa intención, la Registraduría de Hernán Penagos no ha dado luz verde al inicio de la recolección de firmas. Por esto, no solo Quintero anunció medidas legales contra el registrador, sino que ha echado mano de un concepto que emitió el Polo Democrático en el que el partido confirma que no es militante del mismo.

Se trata de la respuesta que dio el asesor jurídico el Polo, Luis Humberto Calderón, a la tutela que impuso Quintero contra la Registraduría. En ella, el apoderado del partido que finalmente avaló la consulta interna entre el senador Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolin Corcho pidió que el partido no sea incluido en el proceso.

Puede leer: Registraduría anuncia jornadas para la inscripción de cédulas en puestos de votación

“Se logró determinar que el accionante, no se encuentra afiliado al partido Polo Democrático Alternativo, motivo por el cual no fue objeto de solicitud y/o expedición de aval por parte de mi representado, como tampoco efectuó preinscripción alguna”, se lee en el documento. Para ello hizo allegar un certificado de no afiliación del partido y otro de no preinscripción de la candidatura de Quintero a través del Polo.

Al respecto de ese documento, Quintero aseguró que “rechazo las trabas que se han impuesto a nuestra candidatura: El Polo Democrático confirma lo evidente. No fui inscrito en la consulta del Polo Democrático del pasado 26 de octubre y por tanto no estoy inhabilitado”.

Rechazo las trabas que se han impuesto a nuestra candidatura: El Polo Democrático confirma lo evidente. No fui inscrito en la consulta del Polo Democrático del pasado 26 de octubre y por tanto no estoy inhabilitado. pic.twitter.com/Gf5Td4I7A1 — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) November 6, 2025

También: Acercamientos con Roy Barreras causan nuevas divisiones internas en La U

Esa, precisamente, ha sido la discusión de Quintero. Aunque su rostro apareció en el tarjetón y aunque obtuvo poco más de 150 mil votos, el polémico exalcalde ha sido enfático en que hizo expresa ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría su intención de no participar en esa consulta. Esto, luego de que se indicara que si se hacía a través del Pacto Histórico, sería una interpartidista y no una interna, como habían pedido los precandidatos para poder medirse de nuevo en una consulta, esa sí interpartidista, en marzo del año entrante con el llamado frente amplio.

Finalmente, y para evitar esa inhabilidad, el Polo Democrático tomó las riendas de la consulta. Pero Quintero, en todo caso, insistió en que no es militante de ese partido y que, por lo mismo, no participaría. Días después de la consulta, acudió a la sede de la Registraduría para inscribir el comité “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos”. Pero la entidad electoral ha presentado respecto a la viabilidad de esa inscripción, que aún no se materializa.

Le puede interesar: Senadoras Zuleta y Flórez chocan por resultados de Colombia Humana en consulta del Pacto

“Para la Registraduría Nacional del Estado Civil la solicitud de registro del comité plantea varios interrogantes que deberá resolver antes de admitirla, siendo uno de ellos el de si el ciudadano Daniel Quintero Calle, de conformidad con las normas internas de los partidos participó en la consulta popular que acaban de realizar”, se lee en la carta enviada por el registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez, a los partidos.

Este es el concepto del Polo Democrático sobre Daniel Quintero:

La entidad recordó que el resultado de las consultas será obligatorio para los partidos y precandidatos que participen en las mismas. “Quienes hubieren participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas”, dijo la entidad citando la ley 1475 de 2011.

Además: “Nunca haría alianzas con cómplices del gobierno de Petro”: Mauricio Gómez

El delegado también resaltó que no recibió, antes de la consulta, comunicación de los partidos sobre el retiro o renuncia del precandidato Daniel Quintero. “Por las anteriores razones, les solicito muy comedidamente informar a este despacho, a la mayor brevedad posible, con destino al trámite de la solicitud de registro del comité, si de conformidad con los estatutos y demás disposiciones de los partidos, quedó en firme la inscripción del ciudadano Daniel Quintero Calle para participar en la consulta popular del pasado 26 de octubre de 2025”, reiteró la Registraduría.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.