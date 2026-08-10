De la Espriella priorizará en Cali acciones para encontrar a desaparecidos durante terremoto

Alcalde de Cali, Alejandro Eder; gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; y el presidente Abelardo de la Espriella. Foto: Alcaldía de Cali

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Desde Cali (Valle del Cauca), el presidente Abelardo de la Espriella se reunió con la gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde Alejandro Eder para coordinar la línea que tomará el Valle del Cauca por la emergencia que vive ese territorio.

El presidente Abelardo de la Espriella dio un reporte sobre las condiciones en que está la ciudad 12 horas después del terremoto que la tiene en una emergencia que no se había visto en este siglo. El mandatario aseguró que hay 5000 viviendas averiadas y colapsadas, 35 fallecidos, 700 heridos, 188 desaparecidos. Por ello, señaló que van a concentrar la acción del Estado nacional coordinado con el departamental y municipal en encontrar a los desaparecidos en medio de los escombros.

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Por ello, por petición de la gobernadora Toro, llegaron a Cali 228 rescatistas y varios caninos que ayudarán en la búsqueda de desaparecidos, así como 105 ingenieros militares, que estarán conectados con las actividades de recuperación.

El departamento cuenta con tres hospitales colapsados, 18 hospitales con afectación, 39 centros educativos afectados y el aeropuerto con operación restringida por las averías. Además, esperan tener acciones especiales por los recientes saqueos en varios puntos de la ciudad, que obligaron a la nueva administración a traer 1000 hombres de las Fuerzas Militares para patrullar las distintas zonas afectadas.

En el encuentro estuvieron varios de sus ministros, como la ministra de Transporte, Elsa Noguera; el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán; el ministro de Defensa, Jorge Mora; el de Ambiente, Fabio Arjona; y el Secretario General de la Presidencia, Carlos Ríos.

El plan de choque para apoyar a los afectados será el mismo que en Chocó: darán un subsidio para que puedan mudarse a otro lugar y luego les recuperarán sus viviendas. También esperan traer más plantas eléctricas, agua y carpas al departamento.

A su vez, designó a tres funcionarios nacionales para encargarse del Valle del Cauca: Elsa Noguera (Ministra de Transporte), Maria Fernanda Santa (viceministra de infraestructura) y Carlos Suárez, quien hasta el momento no tiene un cargo oficial en el Estado.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, señaló que tienen 40 edificios totalmente colapsados y 37 personas rescatadas. Mencionó que llegarán 600 tropas desde Bogotá, Yopal, Pasto, Buga y Popayán. También que decretó el toque de queda desde las 8:00 p.m. y hasta las 6:00 a.m. del día de mañana. Una medida que no detendrá las labores de rescate: rescatistas, voluntarios, médicos, Fuerza Pública, transporte público, periodistas, entre otros, podrán seguir trabajando.

Por otro lado, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció desde Pereira (Risaralda) la llegada de carrotanques, medicamente y combustible para mantener funcionando las plantas eléctricas de la red privada hospitalaria del departamento. También notificó que se dispondrá de una planta eléctrica de 250 caballos para el hospital Santa Mónica. Junto a él estuvo la primera dama, Ana Lucía Pineda, y la gerente de regiones, Valerie Lafaurie, quienes también coordinarán las ayudas en esa región.

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