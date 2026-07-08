Arranca empalme regional de Abelardo de la Espriella: así es la agenda del presidente electo

Junto a José Manuel Restrepo durante la entrega de credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La agenda de empalme regional que ha confeccionado el presidente electo, Abelardo de la Espriella, tendrá su próxima parada en Cúcuta, capital de Norte de Santander. Desde esa ciudad el futuro presidente trazará la línea de trabajo para la región que cuenta con al menos tres componentes clave y que se presentará a menos de un mes para su posesión en la Casa de Nariño.

El encuentro está previsto para las 11:30 a. m. en las oficinas de la Gobernación de Norte de Santander al que acudirán el gobernador, William Villamizar Laguado, así como los 40 alcaldes del departamento. Eso sí, no todos tendrán la palabra, pues según se comenta desde la oficina del mandatario electo, serán seis los dignatarios que tendrán vocería.

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Este encuentro da pie al inicio del denominado “empalme regional” que el presidente electo realizará personalmente en los 32 departamentos del país. El proceso tiene como objetivo revisar proyectos y priorizar agendas, muchos de ellos en materia de seguridad y finanzas públicas, para establecer una hoja de ruta durante el próximo año y medio, esto teniendo en cuenta las elecciones regionales de 2027 y el cambio de mando que se realiza en las regiones en enero de 2028.

De acuerdo con lo señalado por el presidente electo durante su campaña, las regiones serán claves en su proceso de mandato, pues con ellas busca articular programas y estrategias para el avance de iniciativas que, bajo su lema, pueda ser en beneficio “de los nunca”.

A este encuentro acudirá parte del nuevo gabinete que acompañará a De la Espriella en el inicio de su mandato. Dentro de las figuras confirmadas se encuentra los designados ministros Mauricio Gómez Amín (Comercio), Jorge Mora (Defensa), Miguel Gómez Martínez (Hacienda) y Rodrigo Lara (Interior).

El arranque de su gira por esta región no es aleatorio. Fueron 602.974 votos los que el presidente electo obtuvo en este departamento frente a los 174.242 de Iván Cepeda. Junto con Santander, estos fueron dos de los departamentos que marcaron mayor diferencia en las elecciones del pasado 21 de junio y para las que De la Espriella ha remarcado una promesa alrededor de la seguridad y la recuperación económica. También tuvo una importante influencia la apuesta simbólica alrededor de la religión.

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Son precisamente esos los puntos que están previstos para poner sobre la mesa de este encuentro regional. La seguridad y la recuperación del Catatumbo será un punto prioritario para el mandatario electo. Asimismo sucederá en materia económica, además de la revisión de las relaciones con Venezuela en la frontera.

Cabe resaltar que los encuentros serán de carácter privado, aunque tendrán una declaración oficial liderada por el mandatario electo. También se le presentarán algunos proyectos estratégicos para la región que, como ya sucedió en otros encuentros, pedirían priorizar al nuevo gobierno.

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