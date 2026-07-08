Presidente Petro ratifica que dejará el poder el 6 de agosto: ¿seguirá el empalme?

Presidente de Colombia, ejerce su derecho al voto en las elecciones presidenciales del 31 de Mayo 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En medio de las tensiones por el cambio de mandato entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella, el jefe de Estado saliente insistió en su afirmación de dejar el poder el próximo seis de agosto, aunque persiste en su narrativa alrededor de un fraude electoral y siembra los interrogantes alrededor de la legitimidad de elección del pasado 21 de junio.

Así lo ha remarcado a través de varios mensajes en su cuenta de X, en la que Petro señala la existencia de una supuesta manipulación de los softwares electorales desde Estados Unidos y con intervención de empresas de origen israelí. Eso sí, luego de poner en duda la legitimidad de De la Espriella como presidente electo de los colombianos, Petro remarcó que entregará las llaves de la Casa de Nariño el 6 de agosto.

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En un primer mensaje, en el que respondió al levantamiento de las mesas de empalme por ordenamiento del mandatario entrante, Petro aseguró: “Me piden cosas que serían inconstitucionales como permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones. No lo haré porque el mandato popular que se me otorgó tiene un final y soy un demócrata y respeto la constitución que como M19 ayudamos a hacer. Es la constitución de la Paz”.

El mandatario ha recalcado que ya alista el que será su último evento público que, según dijo, será el 20 de julio. El mismo día en el que se debe instalar el nuevo Congreso, el presidente Petro se encuentra convocando a unas manifestaciones “en el sur occidente de Bogotá para despedirme de las fuerzas armadas a las que acrecenté y lograron el récord mundial de un combate cada 20 horas y ser los mayores incautadores de cocaína en el mundo”.

Y luego de un mensaje por parte de De la Espriella en el que pidió a la Fuerzas Militares no obedecer “ninguna orden de Petro contra la democracia y la Constitución”, el mandatario saliente insistió en que “hasta el 6 de agosto a la 12 de la noche soy comandante supremo de las fuerzas militares. Este 20 de Julio el pueblo festeja a sus fuerzas armadas y grita independencia nacional“.

Finalmente, en una tercera comunicación Petro, que si bien remarcó su discurso alrededor de una supuesta ilegitimidad del que será el nuevo gobierno, señaló que “asumirá el 7 de agosto dado que mi mandato termina por orden popular el 6 de agosto”.

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Esa misma teoría fue suscrita por la bancada del Pacto Histórico en la más reciente reunión con Petro en la Casa de Nariño. Allí, varios de los integrantes de esa colectividad dijeron que si bien, la legalidad cobija al mandato de De la Espriella, al ser declarado presidente por parte de los órganos electorales, ellos insistirán en sus denuncias sobre un supuesto fraude, sustentados, además, en las pruebas que en ese encuentro les presentaron. Llevarán varios procesos de nulidad ante el Consejo de Estado.

¿Qué pasará con el empalme?

De momento las relaciones entre los dos comités para el tránsito de mandato se encuentran en punto muerto. Aunque existe un diálogo, no se tienen previstas citas sectoriales como ya se había demarcado en una ruta conjunta que construyeron el ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila Plazas, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

Ahora bien, cada sector hará lo propio para cumplir con este proceso. Y es que de acuerdo con la Ley 951 de 2005, debe existir un proceso de tránsito en el que, para transparencia, se revelen los informes de gestión del gobierno saliente.

En esa línea, desde el círculo del presidente electo Abelardo de la Espriella se seguirá con una ruta trazada que compromete una serie de derechos de petición a todas las carteras, con los que esperan recibir información consolidada para contrastar con informes que tienen en su poder. Según ha dicho Restrepo, el 75 % de este proceso ya fue adelantado.

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En cambio, la administración saliente ha hecho públicos varios de esos informes de gestión en transmisiones para el país. Eso sí, como parte de la estrategia decidieron dejar sillas vacías correspondientes a la comitiva de De la Espriella, buscando dar muestras de cumplimiento en este trámite. Contraloría y Procuraduría se encuentran al tanto de los procesos de los dos sectores y acompañarán los mismos.

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