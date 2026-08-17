De la Espriella entregó balance sobre el terremoto en su primera alocución presidencial

Presidente de Colombia durante rueda de prensa, lo acompaña su esposa y primera dama de la nación Ana Lucía Pineda para hablar del terremoto que generó varios daños en el país Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El presidente Abelardo de la Espriella se refirió este lunes a la gestión que se ha llevado a cabo tras el terremoto de 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. Según dijo, su gobierno viene adelantando labores desde distintos frentes para intentar mitigar el desastre en 15 departamentos que se vieron afectados por el desastre natural. Además, entregó cifras detalladas de las víctimas de la tragedia.

Según dijo De la Espriella, la tragedia se ha extendido en 450 municipios en 15 departamentos, dejando, según él, a 1/3 del país afectado. Agregó que “hasta este momento se reportan 289 compatriotas fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos”.

De acuerdo con las cifras entregadas por el jefe de Estado, más de 120 mil familias fueron afectadas por el terremoto, más de 26 mil viviendas estás destruidas y más de 12 mil están averiadas. Asimismo, dijo que se han reportado daños en 285 centros de salud en todo el país y en más de 2.800 centros educativos. El primer mandatario resaltó que las cifras todavía son preliminares, pues los equipos de atención desplegados siguen verificando la información en todo el territorio.

Agregó que las zonas más afectadas están en el Valle del Cauca y Risaralda. En el primer departamento se han registrado 163 fallecidos, 2.672 heridos y 80 desaparecidos. Por su parte, en Risaralda se han registrado 104 fallecidos, 565 heridos y 61 desaparecidos.

Sobre la ayuda de otros países para atender la emergencia nacional, dijo que hay 138 rescatistas extranjeros, de los cuales 24 son estadounidenses, 32 ecuatorianos y 82 israelíes. Estas declaraciones van en línea con la estrategia diplomática que ya puso en marcha, en la que está priorizando las relaciones con Estados Unidos e Israel. Con este último, restableció la alianza diplomática luego de que la administración pasada rompiera el vínculo por las denuncias de genocidio que existen contra ese país.

En ese sentido el Estado colombiano reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio sirio que está bajo ocupación –según la Organización de Naciones Unidas (ONU)–, este paso solo lo había dado la administración de Donald Trump.

El jefe de Estado agregó que ya hay un primer estimado de cuánto es el daño económico que dejó la emergencia. Según dijo, “una firma privada modeló medidas físicas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas cercanas a los COP 30 billones”. De acuerdo con su explicación, aproximadamente COP 24.5 billones en edificaciones y 5.5 billones en estructura.

En la alocución De la Espriella señaló también que aunque en Chocó los daños son menos significativos en cuanto a dinero, es el departamento más afectado en términos humanitarios. Por eso, insistió en que “ese departamento merece una consideración especial y un plan Marshall para todos, que salde las deudas históricas con uno de los departamentos más olvidados del país. Es hora de reconstruir al Chocó y hacerlo bien”.

El presidente De la Espriella resaltó las ayudas de los ciudadanos para atender la emergencia en los departamentos afectados, pero también hizo un llamado a “todos los empresarios de la construcción a trabajar unidos por Colombia, a trabajar codo a codo con el Estado, donando sus utilidades a los proyectos de vivienda en las zonas afectadas”. Asimismo, hizo un llamado a sector financiero del país “a bajar sus tazas de interés, para que las familias puedan reconstruir o adquirir un techo digno”.

“Entre todos reconstruimos a Colombia, y las ayudas deben llegar a todos los afectados”, dijo De la Espriella. Además, respecto a los incendios forestales que se dan en el Tolima y en el Cesar, aseguró que también se están dando las acciones pertinentes.

Sobre el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, -quien estuvo envuelto en una polémica el día de hoy por fotos reveladas en las que se veía en una playa en Santa Marta en medio de la crisis humanitaria- dijo que se le encargó un plan de reconstrucción de viviendas nuevas para los afectados bajo el concepto “vivienda milagro”.

“No hay en mi gobierno tolerancia alguna con la corrupción, el que le meta la mano a la plata pública será castigado con severidad. Les advierto, absténganse de hacerlo”, expresó el jefe de Estado. Y reiteró que decretará una emergencia económica en los próximos días.

Respecto a la ayuda humanitaria internacional dijo: “Gracias al mundo que se ha solidarizado con Colombia. Gracias a los 21 países que se han ofrecido a ayudar”.

Tras el terremoto el Gobierno nacional, al que recién llegaba Abelardo de la Espriella como nuevo jefe de Estado, declaró emergencia por desastre de carácter nacional. Y posteriormente se anunció que de decretará emergencia económica y social para poder gestionar la crisis.

El presidente De la Espriella, el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara y la primera dama Ana Lucía Pineda junto a la llamada segunda dama, Tatiana Céspedes, han estado al frente de la atención a la crisis. Además los ministros fueron designados a algunos territorios para liderar las ayudas desde las regiones.

En este panorama, desde el Gobierno se han gestionado ayudas, y los propios presidente y vicepresidente han visitado las regiones afectadas y han liderado encuentros con autoridades locales para hacerle frente a esta tragedia.

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