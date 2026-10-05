Abelardo de la Espriella envió mensaje de apoyo a Flávio Bolsonaro en elecciones de Brasil

"Hoy mi corazón está con Brasil, que Dios se apiade del hermano país como lo hizo con Colombia. El verdadero cambio es derrotar a la izquierda. Um grande abraço, amigo Flávio Bolsonaro”, señaló el mandatario colombiano tras…

Tras el cierre de las urnas en Brasil, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, envió un mensaje de apoyo al candidato presidencial brasileño de la derecha, Flávio Bolsonaro, desde su cuenta de X. En la tarde de ayer, tanto el candidato del Partido Liberal como el actual presidente pasaron a una segunda vuelta.

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"Hoy mi corazón está con Brasil, que Dios se apiade del hermano país como lo hizo con Colombia. El verdadero cambio es derrotar a la izquierda. Um grande abraço, amigo Flávio Bolsonaro”, señaló el mandatario colombiano tras cierre de urnas en ese país.

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Hoy mi corazón está con Brasil, que Dios se apiade del hermano país como lo hizo con Colombia. El verdadero cambio es derrotar a la izquierda. 🇧🇷



Um grande abraço, amigo @FlavioBolsonaro



¡Firme por la Patria!



¡Que viva Cristo Rey!



(A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 4, 2026

Brasil, junto a México, son las únicas naciones que aun cuentan con una administración de izquierda en Latinoámerica. Con el 99 % de las mesas escrutadas, el Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmó que Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva volverán a medirse el 25 de octubre. El candidato ultraderechista terminó primero con el 47,05 % de los votos (56 millones), menos de dos puntos por encima de Lula, que alcanzó el 45,14 % (53,8 millones).

La brecha, de apenas 2,3 millones de votos, está muy lejos de los más de diez puntos que Bolsonaro llegó a sacar al inicio del conteo, antes de que entraran con fuerza los votos del nordeste, bastión del Partido de los Trabajadores. En tercer lugar quedó el escritor Augusto Cury, con el 2,89 % (3,4 millones de votos), un caudal que ahora ambos candidatos intentarán seducir en tres semanas de campaña que se anticipan al rojo vivo.

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