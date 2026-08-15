Abelardo de la Espriella habló con Benjamin Netanyahu: ¿qué se dijeron?

Abelardo de la Espriella y Bejamín Netanyahu. Foto: Archivo Particular

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El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer que entabló una primera conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

“Tuve una conversación muy cálida y enriquecedora con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Le agradecí profundamente por toda la ayuda humanitaria y por los rescatistas que Israel ha enviado a Colombia en estos momentos tan difíciles. Este es un nuevo tiempo para las relaciones entre Colombia e Israel: una relación basada en la amistad, la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo”, aseguró el mandatario. Y agregó: “Colombia e Israel, siempre amigos y aliados”.

Esta conversación se da luego de que el gobierno llevara a cabo el restablecimiento de las relaciones con Israel. Aunque este vinculo se rompió bajo la administración del expresidente Gustavo Petro por las denuncias que existen contra ese país por genocidio contra el pueblo palestino en la franja de Gaza, De la Espriella retomó los lazos y ya lo posiciona como un aliado estratégico en materia de armamento, inteligencia y tecnología.

“Se trata de volver a la coherencia, efectivamente, y al sentido común, al valor de la familia, al valor del libre mercado, al valor de la razón. Es todo lo que viene de Occidente y que estamos dejando atrás”, le aseguró el canciller Omar Bula a El Espectador.

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En ese contexto, después de que el Estado colombiano reconociera la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán —territorio sirio ocupado, de acuerdo con la ONU—, la decisión generó reparos por parte de la Liga Árabe, Egipto, Arabia Saudita, Turquía y Siria. Con esta postura, De la Espriella se alineó con Estados Unidos, hasta entonces el único país que había reconocido dicha soberanía.

A esto se suma el plan, definido desde antes del 7 de agosto, de cerrar las embajadas de Colombia en Argelia, Azerbaiyán, Ghana, Hungría, Malasia y Sudáfrica, como parte de una política de austeridad y reducción del gasto público.

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El cierre de la sede diplomática en Pretoria adquiere especial relevancia en el marco del nuevo acercamiento con el Gobierno de Netanyahu, teniendo en cuenta que Sudáfrica impulsó una de las denuncias por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia que Colombia respaldó en su momento.

Paralelamente, el nuevo Ejecutivo trasladará la embajada colombiana a Jerusalén. Pese a estos cambios, los países árabes respaldaron a Colombia durante la emergencia provocada por el terremoto, y Emiratos Árabes Unidos realizó una donación de USD 10 millones.

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