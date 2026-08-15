De la Espriella en Cali, Lara en Pereira y Restrepo en Buenaventura: a cinco días del sismo

Presidente de Colombia durante el comité de emergencia realizado en la UNGRD tras el terremoto en Colombia que afectó a zonas como Cali, Manizales, Pereira y Chocó Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El terremoto de 7,4 con el que Abelardo de la Espriella llegó al poder desencadenó una crisis humanitaria que deja casi 300 muertos, más de 200 desaparecidos y más de 125.461 afectados. En ese panorama, el Gobierno viene adelantando tareas para mitigar los daños.

En ese sentido, el vicepresidente José Manuel Restrepo hizo un balance sobre los primeros días tras la tragedia y dijo, tras visitar Buenaventura, que “durante esta semana difícil para Colombia, estuvimos acompañando a las familias que más han sentido el impacto del terremoto. Venimos a escuchar, a asumir lo que está pasando y a entender qué necesitan realmente las comunidades”.

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Además, el pasado viernes De la Espriella estuvo en e Valle del Cauca, donde terminó el recorrido por los territorios más afectados y los anuncios se enfocaron en la recuperación de la infraestructura de unidades médicas. “Hemos dispuesto con la ministra de Salud la asignación de recursos para la dotación de la unidad funcional oncológica del Hospital Universitario del Valle por COP 4.386 millones”, dijo el presidente.

En esa visita agregó que se suscribió un acuerdo para la reconstrucción del Hospital San Rafael del municipio El Águila. “Hemos decidido destinar una asignación de recursos el arrendamiento de infraestructura que garantice la prestación de servicios del Hospital Universitario del Valle”, señaló. El mandatario indicó que se buscará recuperar la totalidad de la operación sanitaria del departamento.

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Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció desde Pereira unas acciones a corto, mediano y largo plazo. En primera instancia aseguró que entregará “2.000 carpas, 6.000 frazadas, colchonetas, 150 baños portátiles y cinco carrotanques, así como la entrega de materiales para que las familias puedan reparar sus viviendas”. Asimismo “se gestionará suministro de combustible para Pereira, particularmente para atender necesidades asociadas a plantas eléctricas y la operación de la red hospitalaria”. En adición, ese Ministerio dispondrá de “23 ingenieros para apoyar la evaluación de daños estructurales”.

Respecto a las labores conjuntas con el Mininterior, el vicepresidente dijo: “Junto al ministro del Interior y las autoridades locales, estamos trabajando desde el territorio para que la ayuda se distribuya de manera oportuna. Porque en momentos difíciles, gobernar también significa estar presentes, acompañar y responder con hechos, y a eso nos envió el presidente”.

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En este sentido, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, anunció que donará su sueldo a los afectados por el terremoto. “Hoy muchas familias continúan buscando sus seres queridos, y enfrentan un profundo dolor y enormes necesidades básicas después de haberlo perdido todo. Por eso he tomado la decisión de poner a disposición mi sueldo a la campaña ‘Colombia, un solo corazón’. En momentos como este todo suma y Colombia necesita de nuestra solidaridad”, expresó la gobernadora.

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