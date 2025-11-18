Cepeda, De la Espriella, Fajardo: así está la puja por la Presidencia según encuesta del CNC

De la Espriella, Fajardo y Cepeda lideran encuestas en sus respectivos sectores. Foto: Archivo Particular

Tras una convulsa semana en la derecha colombiana, la encuesta revelada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) allanó el panorama electoral con miras a la primera vuelta de mayo del próximo año. Las principales conclusiones en este sondeo prevén una posible reelección del progresismo con una mayoría de opinión inclinada a la candidatura del senador Iván Cepeda.

Y es que tanto en el escenario de unas elecciones inmediatas y la percepción de victoria, el senador Cepeda, que venció en la consulta del Pacto Histórico el pasado 26 de octubre, lidera con 20,9 % y 22,7 %, dejando en segundo lugar a Abelardo de la Espriella que marcha con 14,4 % de intención de voto y 16,1 % en las posibilidades de victoria, según los encuestados.

El sondeo del CNC posicionó al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo en la tercera casilla de estos dos sondeos, pero sin lograr el doble dígito (7,8% y 8,9 % respectivamente).

No obstante, es de señalar que las figuras del presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe son transversales a la contienda electoral del 2026. Los líderes de sus respectivos sectores han coordinado la línea de campaña tanto en la izquierda como la derecha, convocando casi que de forma simultánea una coalición para vencer en primera vuelta a su contraparte política.

Lo anterior se ratifica con que el 45,1 % de los encuestados votaría por el candidato al que Uribe respalde, mientras que el 35,5 % lo haría con el ungido por el presidente Petro. Al margen de estos, poco más del 18 % de los consultados evitarían dar su voto a la figura que señale alguno de estos caciques.

Ya en un panorama desagregado, De la Espriella sigue liderando las encuestas. En la derecha un 27,4 % de los consultados lo ponen con chances de ser presidente, seguido por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras con 13,7 %. Ahora bien, de este espectro también resalta que cerca del 20% de os consultados no ve posibilidad de un retorno al poder por parte de la derecha.

Esto se replicaría en una posible consulta en marzo de este sector, con el jurista liderando el sondeo, Miguel Uribe Londoño como segundo – quien además sale como vencedor en la elección del Centro Democrático - y Vargas Lleras e tercera línea. Otros nombres que puntúan son Vicky Dávila (10,5 5) y Juan Carlos Pinzón (3,9 %).

En el centro serían Sergio Fajardo (18,2 %) el vencedor de una posible consulta de este sector, donde también aparecen Claudia López (13,7 %), Juan Manuel Galán (11,9 %), Juan Daniel Oviedo (3,3 %), David Luna (2,9 %), Alejandro Gaviria (2,1 %) y Mauricio Cárdenas (0,9 %).

Ficha técnica

La encuesta revelada este lunes plantea los escenarios tanto en la derecha, izquierda como el centro, pero manteniendo un panorama de incertidumbre electoral con la proyección que superaría el 40 % del censo electoral que no acudiría a las urnas. Su realización fue entre el 6 y 14 de noviembre, con una muestra de 2.140 encuestas en 57 municipios a nivel nacional.

La encuesta fue realizada a “Población civil, hombres y mujeres, mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos que residen en el área urbana dentro del territorio nacional”. El CNC detalló que el sondeo se hizo de forma presencial en los hogares de los encuestados, por un equipo que incluyó a 72 encuestadores y 18 supervisores.

