Pacto Histórico anuncia respaldo de “sector representativo del liberalismo” en frente amplio

Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico, invitó a la conformación del Frente Amplio de la izquierda. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A menos de cuatro meses de que el país vaya a las urnas para las elecciones legislativas en las que también se miden precandidatos presidenciales en consultas, el Pacto Histórico busca consolidar el llamado “frente amplio” para llegar unidos a la primera vuelta. Tras la votación que dejó al senador Iván Cepeda como el elegido para llevar las banderas de la coalición de izquierda, se están trazando los caminos para seguir sumando apoyos.

Precisamente este lunes, el candidato anunció que recibió el respaldo de un “sector muy representativo del liberalismo”. De acuerdo con él, se trata de “una demostración concreta de que ha comenzado el proceso de construcción” de esta alianza que espera sumar también a figuras como el exgobernador y exembajador Camilo Romero por el lado de Alianza Verde, así como la senadora Clara López, quien va por la coalición de Unitarios, y Roy Barreras con su partido Fuerza de la Paz.

“El frente amplio va a tener a sectores no solo progresistas y de izquierda del espectro del Pacto Histórico, sino también a fuerzas de centro y del liberalismo democrático”, indicó.

Lo cierto es que en los sectores del Partido Liberal y la dirigencia del expresidente César Gaviria ha habido, desde hace años, diferencias. El anuncio de Cepeda ocurre semanas después de que el exmandatario se reuniera con Álvaro Uribe, quien dirige el Centro Democrático. Posterior a ese encuentro, pidieron sumar fuerzas para una alianza amplia de cara a 2026.

¿Serán los llamados a cambiar al país? Una coalición de extremas derechas y derechas que han gobernado durante un siglo y medio el país?



¿Vamos para atrás, o nos vamos hacia adelante?pic.twitter.com/UjsjWXmo4d — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 31, 2025

La invitación a unirse a la coalición se extendió a nombres como Abelardo de la Espriella, Enrique Peñalosa, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo o Mauricio Cárdenas, quienes están buscando firmas para dejar en firme su candidatura. El expresidente Uribe también ha mencionado a Sergio Fajardo, de Dignidad & Compromiso, y Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo.

Sin embargo, entre el Partido Liberal y el movimiento de los Galán comenzó una pelea jurídica por el nombre y los colores del partido, lo que deja en veremos los diálogos entre ambos de cara al llamado a urnas.

