Esto es lo que sigue en el CNE para la decisión sobre la campaña Petro: ¿cuándo se votará?

Sobre el Consejo Nacional Electoral se posó la mirada de la izquierda por una decisión que será clave para su campaña: la votación de la ponencia de la campaña Petro de 2022. Sin que se concretara una mayoría, la sala plena convocada para el pasado jueves se levantó y ahora dos conjueces son los que entrarán a mediar.

El texto que analizarán fue presentado por los magistrados Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal), y con ella se busca sancionar a la organización que llevó a la primera fórmula de izquierda pura en llegar al poder. Si bien el presidente Gustavo Petro está excluido de esa indagación, pues la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es su único juez, sí incluiría una multa a figuras clave de la campaña.

Entre ellos, una sanción económica de unos COP 6.000 millones al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fungió como gerente, así como María Lucy Soto (auditora) y Lucy Aidee Mogollón (tesorera). Lo mismo ocurriría con algunos de los partidos que integran la coalición del Pacto Histórico —Colombia Humana y Unión Patriótica— cuya sanción sería de más de COP 580 millones.

Pero la decisión todavía está en veremos. Para completar una mayoría en ese órgano se necesitan seis votos de los nueve magistrados que integran la sala, pero quedaron cinco a dos. Las cosas se complicaron con la ausencia de dos de ellos: la magistrada recusada Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) y Álvaro Echeverry, quien llegó al CNE por postulación de Colombia Justa Libres a reemplazar a César Lorduy y se declaró impedido para participar por haber sido parte del equipo de veeduría del Pacto Histórico. Eso dejó a siete integrantes presentes en la votación.

Además de los ponentes, habrían votado favorablemente Maritza Martínez (Partido de la U) y Alfonso Campo (Partido Conservador). La magistrada Fabiola Márquez (Pacto Histórico) fue por el “no”, lo que dejó dos votos “al aire”: los de Altus Baquero (Partido Liberal) y Cristian Quiroz (Alianza Verde). Y el último habría sido el que rompió la mayoría que se tenía calculada para respaldar la ponencia.

Lo que se espera es que en la próxima semana haya una decisión. El expediente llegará a manos de Jorge Iván Acuña y Majer Abushihab, postulados por Márquez y Prada, respectivamente, para que tomen una determinación al respecto. Si alguno de ellos es recusado o quedan faltando todavía votos, entrará un tercero: Fernando Guzmán Rodríguez, postulado por Velásquez.

