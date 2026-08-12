Avanzan las reuniones en San Carlos entre De la Espriella, Bula y Ungrd sobre terremoto

El canciller Omar Bula adelanta reuniones para tomar medidas frente a la ayuda ofrecida para el terremoto. Foto: Cancillería

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Este miércoles 11 de agosto se reunieron por primera vez en el Palacio de San Carlos el presidente Abelardo de la Espriella, el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el nuevo director de la UNGRD, David Santiago Tamayo, con la intención de conversar sobre las medidas que tomarán frente a la emergencia ocasionada por el terremoto.

El presidente De la Espriella señaló que coordinan acciones inmediatas para enfrentar la emergencia que atraviesa el país y acelerar la atención a las familias afectadas; agregó que “la prioridad es proteger vidas, atender a nuestra gente y llevar soluciones donde más se necesitan”.

Al mismo tiempo, se desarrolló un Puesto de Mando Unificado de Cooperación Internacional en San Carlos. El canciller Omar Bula lideró el encuentro y confirmó que México, Perú, El Salvador y Estados Unidos ya enviaron sus primeras ayudas humanitarias y técnicas.

Bula aseguró desde el Palacio de San Carlos que no han negado el ingreso de ayuda humanitaria y que están en contacto con todos los países interesados, pues explicó que no se ha excluido ningún país, ni tienen reservas ideológicas. Mencionó que vienen 58,5 toneladas de ayuda por parte del gobierno de México; así mismo, iniciarán a trabajar de forma conjunta con la Unión Europea, activando el protocolo Eco, para ayuda humanitaria y protección civil.

Entre los países que han abierto la puerta para brindar ayuda están República Checa, Alemania, Luxemburgo, Qatar, España, Portugal, Turquía, Suiza, India, China e Israel.

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Por su parte, el nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), David Tamayo, dijo que están organizando los recursos y equipos de rescatistas y que en las próximas horas llegarán equipos de El Salvador, Ecuador, Estados Unidos e Israel para trabajar coordinadamente con los rescatistas colombianos.

Señaló que iniciará una nueva fase de la atención de la emergencia centrada en lo operacional. “La evolución de los datos nos permite concluir que habrá necesidad de tener periodos operacionales sucesivos. En aras de anticipar el agotamiento de nuestros recursos en las operaciones de búsqueda y rescate, estamos empezando a formalizar apoyos de El Salvador, Ecuador, Estados Unidos e Israel”.

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Agregó que solo aceptarán el apoyo de los equipos que estén certificados a nivel internacional y reconocidos por los distintos países que los envían, así como que garanticen que sean reconocidos por INSARAG (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate), que es el sistema que los certifica.

Tras el encuentro se confirmó que el vicepresidente José Manuel Restrepo se dirigirá a Buenaventura para dirigir la emergencia desde allí.

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