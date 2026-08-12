“Nos desmontamos de esas definiciones de etiquetas de derecha”: Cadavid sobre el uribismo

Hernán Cadavid, senador del Centro Democrático. Foto: El Espectador - José Vargas

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Tras varios choques y polémicas, ¿cómo arranca la relación del Centro Democrático con el gobierno De la Espriella?

Nosotros nos declaramos partido de gobierno sin condición alguna, sin contraprestación, sin chantaje alguno. Votamos por el doctor Abelardo de la Espriella. Así que nosotros, sin renunciar a la orientación de nuestra propia agenda legislativa, que es lo que nos guía, esperamos que este sea un muy buen inicio para este país y que empecemos a trabajar en lo que realmente importa.

¿Tras la pelea por la elección del presidente del Senado, se han entablado conversaciones con el ministro Rodrigo Lara?

Siempre dijimos que si alguna tranquilidad tiene que tener el gobierno del doctor Abelardo de la Espriella, es una presidencia del Centro Democrático, su partido de gobierno, el más grande dentro del Congreso de la República. Una vez definida la elección del doctor Honorio Henríquez, al otro día el presidente de la República expresó que seguíamos hacia adelante, que nos consideraba parte del partido de gobierno y esa es la actitud. Así que a los dos días, este partido se puso a prueba como coalición de gobierno y permitió la aprobación con nuestros números de la proposición inicial que quería la posesión en el Cauca. Esos son los hechos que terminarán demostrando cuál es nuestra conducta política en el transcurso de este nuevo Congreso.

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Se ha hablado desde el gobierno de darle más fuerza a los decretos que al proceso legislativo, ¿cómo reciben este anuncio?

Desde que esté dentro del marco de la ley, no hay problema, para no repetir errores que se cometieron durante el gobierno de Gustavo Petro, que utilizaron la facultad reglamentaria para transgredir las competencias de la ley. Eso no se puede permitir. Hay gran cantidad de decretos, como por ejemplo el caso de las famosas áreas para la producción de alimentos que generaron tanta discusión; con una derogatoria de resoluciones, perfectamente se corrige un gran problema. Y para el Congreso, la reducción de los ministerios debe ir al Congreso. Una reforma tributaria que busque la disminución de impuestos debe ir al Congreso. Hay elementos que necesariamente tendrán que ir allá y esa será la discusión nacional.

¿Cuáles van a ser las prioridades del Centro Democrático ahora que son gobierno después de cuatro años de oposición?

Nosotros, y yo debo decirlo con reconocimiento a mi partido, somos la única colectividad política que presentó a la opinión pública un paquete legislativo. Esa es nuestra orientación. Explicamos uno a uno los proyectos, lo que consideramos urgente: la recuperación de la seguridad, la recuperación del sistema de salud, corregir un elemento tan sensible para el bolsillo de los colombianos como el impuesto predial, hoy disparado en muchas regiones de Colombia.

Acompañamos al gobierno en todo lo fundamental, discutiremos lo que haya que discutir y que consideremos inconveniente, pero nos orientamos principalmente también por nuestra propia agenda de trabajo.

Cada cuatro años se habla de la muerte del uribismo y ahora se mencionan varias fracturas internas; ¿qué le está pasando al partido?

Primero, darle gracias a los millones de colombianos que el pasado mes de marzo nos permitieron tener la votación más importante al Congreso de la República como coalición de gobierno. Nosotros llegamos a tres millones de votos, tuvimos una gran recuperación en la Cámara de Representantes, pasando de 15 a 30, y pasamos de 13 senadores a 17. Hemos tenido una muy importante participación en regiones que habíamos perdido, electoralmente hablando.

Yo creo que aquí se ha preservado el respeto de las garantías de las candidaturas presidenciales que existían. No hay un partido que haya tenido tantas vicisitudes, tantos problemas como el nuestro en el marco de un proceso presidencial, por ejemplo, el asesinato violento de nuestro compañero Miguel Uribe Turbay. Hemos enfrentado unos temas bastante difíciles; no obstante, aquí estamos, las personas que han decidido irse, pues respetamos sus decisiones.

Aquí nada ha cambiado, ni nuestros principios han cambiado, ni nuestra manera de mirar al país, ni los debates internos. Y aquí han concurrido pensamientos y miradas políticas como los de Iván Duque o María Fernanda Cabal, y esos debates no le hicieron daño al país; por el contrario, alimentaron a un partido. Nosotros estamos representando una nueva generación de dirigentes, junto con otros compañeros jóvenes, una camada de mujeres muy importantes; así que a mirar hacia adelante.

En esa parte de mirar hacia adelante aparece esa solicitud de María Fernanda Cabal sobre la escisión. ¿El partido la aprobaría?

Yo quiero hablar a título personal. En este caso no hay lugar alguno a una escisión en ese partido. Si estuviéramos hablando de que el Centro Democrático dejó de defender la seguridad, eso sería una condición. Si uno estuviera diciendo que el Centro Democrático ya no está pensando en los trabajadores y en la protección a sectores vulnerables de Colombia, como ha sucedido con los programas sociales o la ley de reducción de jornada laboral, uno preguntaría qué está pasando, pero nosotros no hemos variado. Tenemos el mismo objetivo, la agenda legislativa así lo demuestra, así que ahí no hay lugar a plantear escisiones de un partido que ha enfrentado los momentos más difíciles de este país, para que nos digan que ahora es necesario eliminarlo. Eso no tiene razón de ser.

¿Cómo se está organizando el partido para las elecciones regionales?

Claro, el partido empieza a observar lo que es el 2027, a preparar nuestras listas de concejales en todos los municipios de Colombia, de diputados, a perfilar los mejores candidatos a alcaldía, a gobernaciones, a seguir creciendo en ese espectro. Aquí no se puede perder de vista la coyuntura: hoy presenta la llegada de un nuevo gobierno, pero al frente está una fuerza política que también acaba de arrojar 12 millones de votos, que tiene una gran presencia en el Congreso de la República, que es el Pacto Histórico y que se va a dedicar a hacer política en cabeza de Iván Cepeda, de Gustavo Petro. Si no nos organizamos, seguramente vamos a tener serios inconvenientes en el poder regional y eso es lo que nosotros queremos enfrentar de la mejor manera posible.

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En las próximas elecciones se enfrentarían a un nuevo partido, Defensores de la Patria, el del presidente Abelardo de la Espriella. ¿Creen que habrá una disputa por los mismos votos?

Eventualmente, en algunas regiones. Esa condición existirá, pero a nosotros solamente nos orientan el tiempo y el trabajo. Bienvenidas todas las expresiones a la democracia. Si fueron concedidas en derecho, adelante todos y simplemente el día a día. Nuestro trabajo regional, de calle, de presencia será lo que nos oriente.

Salvación Nacional, otro partido que también logró representación, dijo en su momento que ellos eran el único partido de derecha. ¿Considera que el Centro Democrático es parte de esa ideología?

Nosotros nos desmontamos de esas definiciones de etiquetas de derecha o centro. Aquí en este partido militan y han militado personas que se consideran de derecha; yo he escuchado a otros compañeros decir que son de centroderecha, otros dicen que ni les interesa. En nuestros estatutos nunca se puso como piso fundamental una etiqueta, sino unos principios que hemos defendido coherentemente. La mejor definición nuestra la hacen los 13 años de existencia jurídica de este partido, lo que hemos defendido cuando hemos sido gobierno o cuando hemos sido oposición.

¿Cómo se moverá el Centro Democrático en la elección de contralor?

Lo que hemos hecho es un proceso de escucha de todas las candidaturas, con respeto por los diez nombres que están en esa lista. El Centro Democrático no tiene un candidato dentro de los diez; hay personas que tienen mayor aceptación en un sector de la bancada, pero será una decisión de partido y todos, juiciosamente, los 47, vamos a estar en torno a un solo nombre. Aquí no habrá indisciplina de que unos voten por un lado y otros por el otro.

Y más importante que todo es cuál es el fin de la persona que elijamos como contralor general de la República. Esta no debe ser una Contraloría que vaya a perseguir enemigos políticos, pero que tampoco oculte su trabajo. La recuperación de los recursos tiene que ser un mensaje que ese país reciba, que tenga esencia real. En mi caso, volveré a radicar el proyecto de acto legislativo que elimina las contralorías territoriales porque se han convertido en un escenario de encubrimiento o de persecución o de acomodación burocrática.

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¿Y en el caso de la elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral?

Estamos en esa búsqueda de una segunda silla. Hoy, con certeza, tenemos derecho a una. Hay una lista de nombres inscritos dentro del partido que también tendremos que evaluar, naturalmente, por cercanos que sean, su hoja de vida, su desempeño, su trayectoria, su comprensión jurídica de los temas electorales. Luego debe haber un perfil que represente no solamente lo que somos nosotros, sino, más importante aún, su comprensión jurídica del derecho electoral y de lo que allí efectivamente se dirime.

Y por último, senador, ¿hay algún mensaje que le quiera enviar al gobierno?

Que nosotros estamos listos para hacer gobierno, que se los hemos reiterado con hechos, que no abandonamos nuestra agenda, que es lo prioritario para nosotros, que seguramente vamos a concurrir en gran cantidad de aspectos. Y nosotros queremos ser unos aliados para que el país tenga éxito.

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