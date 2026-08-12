Abogada cercana a De la Espriella será directora de Víctimas y su esposo director de la Dian

Jensy Osorio será directora de la Unidad de Víctimas y Andrés Velásquez director de la Dian. Foto: Archivo Particular

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El presidente Abelardo de la Espriella, en medio de la conmoción por la tragedia que desató el terremoto del pasado lunes, sigue conformando su equipo de gobierno. Este miércoles, en medio de una agenda en Bogotá, dio a conocer nombramientos en varias entidades claves para cumplir su programa de gobierno.

En medio de los decretos aparecen los que designan a la nueva directora general de la Unidad de Víctimas y al director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Aunque se trata de sectores que no tienen una relación directa, ahora los une el estar al mando de una pareja de esposos muy cercana al jefe de Estado.

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La nueva directora de la Unidad de Víctimas será Jensy Johana Osorio Porras, una abogada que le hizo campaña a De la Espriella en los últimos meses. Además, según constató El Espectador, estuvo relacionada directamente con la firma de servicios jurídicos del ahora presidente, De La Espriella Lawyers. De hecho, hasta hace algunas semanas, Osorio figuraba como abogada asociada de dicha empresa.

El director de la Dian será Andrés Felipe Velásquez Reyes, quien tendrá la tarea, junto al Ministerio de Hacienda, de ayudar a sanear las finanzas públicas, en su caso desde la tarea de mejorar el recaudo. Además, a Velásquez le tocará el reto de poner en marcha los alivios tributarios para las víctimas del terremoto que azotó con mayor fuerza al occidente del país.

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El nuevo director es abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y tiene una maestría en Fiscalidad Internacional de la Universidad de La Rioja, en España. Según su perfil, acumula más de 16 años de experiencia en planeación tributaria, derecho tributario internacional y litigios ante la administración tributaria y la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es profesor de la especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y ha sido docente de pregrado y posgrado en la Universidad Sergio Arboleda.

Además, junto a su pareja, creó, en 2021, la firma de abogados Velásquez Osorio Abogados S.A.S. El nuevo funcionario reemplaza a Carlos Emilio Betancourt Galeano y de ahora en adelante tendrá que sostener el recaudo tributario que necesita el Estado y administrar el control aduanero.

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