De la Espriella ultima detalles para su tercer empalme regional en Santander

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lideró su primer encuentro de empalme regional en Norte de Santander. Se acompañó del gobernador, William Villamizar, los 40 alcaldes del departamento, así como varios de sus ministros designados. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, viajará este martes a Santander para liderar su tercer empalme desde las regiones. Luego de iniciar la gira en Norte de Santander y tras su paso por el Casanare, el futuro jefe de Estado visitará una región que se ha visto afectada por algunos problemas de seguridad y en la que uno de los principales reparos de la ciudadanía se sustenta en la infraestructura.

La logística del encuentro seguirá la línea que se ha adoptado en los primeros encuentros. Inicialmente De la Espriella tendrá un encuentro privado con el gobernador, en este caso Juvenal Díaz; luego pasará a una sala en la que los dos mandatarios atenderán las solicitudes de los 86 alcaldes de ese departamento.

Le sugerimos: Mira denuncia supuestas irregularidades en Cámara de Cundinamarca: así va el caso en CNE

El encuentro se desarrollará en la gobernación de Santander en la calle García -Rovira. Allí el presidente electo estará acompañado de una comitiva de sus ministros designados. Inicialmente Rodrigo Lara Restrepo (Interior) y el general (r) Jorge Eduardo Mora (Defensa) están confirmados para esta cita.

Sin embargo, es altamente probable que al encuentro también acuda Jaime Andrés Beltrán, quien fue alcalde de Bucaramanga y que ahora ejercerá como ministro de Vivienda. Asimismo se podrían sumar Elsa Noguera (Transporte), Fabio Arjona (Ambiente) o Indalecio Dangond (Agricultura), esto ante la ausencia de Miguel Gómez Martínez y Mauricio Gómez Amín, ministros designados de Hacienda y Comercio, respectivamente, por los compromisos adquiridos en la gira por los Estados Unidos junto al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

Según dijo el gobernador Díaz Mateus a El Espectador, esta visita de De la Espriella como mandatario electo representa “un mensaje que nos llena de optimismo en el departamento de Santander. En estos dos años y medio para nosotros fue muy difícil la interlocución con el gobierno nacional”.

“Ahora que venga el presidente, sin ni siquiera haberse posesionado, a escucharnos, a mirar los proyectos en fase tres con una metodología muy bien organizada, pues nos llena de esperanza porque se nota la voluntad política de ayudar al departamento y se premia el planeamiento que nosotros hicimos, porque venimos trabajando desde hace más de 6 meses en proyectos, precisamente esperando que al cambiar el gobierno, Santander sea tenido en cuenta”, dijo Díaz.

Lea la entrevista completa: “Se debe recuperar el liderazgo del presidente en las regiones”: Gobernador de Santander

En esta metodología, el presidente electo conocerá los proyectos prioritarios de la región y que fueron depurados entre alcaldías y la Gobernación. Una vez expuestos, el mandatario y su equipo de gobierno evaluarán qué iniciativas se podrán impulsar en coordinación con la nueva jefatura de Estado una vez lleguen al poder el próximo 7 de agosto.

Uno de los mensajes que se priorizarán es la línea directa que, según ha mencionado De la Espriella, se establecerá entre la Casa de Nariño y las regiones. Para ese rol fue designada Valerie Lafaurie, quien ejercerá como consejera para la Regiones del gabinete, junto con Nicolás Gómez, jefe del Despacho presidencial. Ellos dos han coordinado los diálogos con los mandatarios regionales desde el primer encuentro en Norte de Santander.

En esa materia el gobernador Díaz le dijo a este diario que “por parte de la Gobernación vamos a presentar el anillo vial externo metropolitano, un proyecto en ejecución de tres fases; pero necesitamos apoyo para terminar 16 km de pavimento de la primera calzada. (...) La otra necesidad es el convenio Los Comuneros para la vía Barbosa-Bucaramanga“.

Al término de esa cita el presidente electo entregará una declaración en la que abordará los puntos que se tuvieron en cuenta durante esta cita. Allí expondrá qué puntos quedaron establecidos y finalmente, como ya sucedió en sus dos primeros empalmes regionales, abordará temas relacionados a la política nacional.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.