Mira denuncia supuestas irregularidades en Cámara de Cundinamarca: así va el caso en CNE

Presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la Audiencia de Escrutinio Nacional tras finalizar las elecciones presidenciales segunda vuelta 2026 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Menos de una semana resta para que el Congreso reanude sus actividades en el Capitolio Nacional, pero muchas de las credenciales para los legisladores aún no han sido entregadas. La complejidad de algunos casos ante el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha visto cómo se retrasan los procesos para declarar las circunscripciones de Cundinamarca y Chocó pero, además, que ya es motivo de alerta en algunos sectores políticos.

Y es que tras más de cuatro meses de las elecciones legislativas que se celebraron el 8 de marzo, no todos los escaños del Congreso tienen dueño. Los procesos para declarar las elecciones en Chocó han presentado retrasos y numerosas reclamaciones, así como también sucede en el caso de Cundinamarca.

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Son 7 curules las que corresponden a este último departamento y en que existe una fuerte disputa entre tres partidos por el último lugar: la coalición Centro Democrático y Mira, Cambio Radical y el partido Liberal. Ese primer bloque de partidos, que ya tiene un asiento fijo, está en la búsqueda de una segunda curul, pero ha denunciado irregularidades en el proceso de ratificación en el CNE.

Según señalaron en un comunicado, existe una borrador de ponencia “la cual pretendería modificar la asignación de la última curul a la Cámara de Representantes por Cundinamarca, desconociendo los resultados oficiales del escrutinio departamental y la voluntad de los 177.740 ciudadanos que respaldaron la Coalición MIRA–Centro Democrático".

La colectividad señala que tras la curul obtenida por Hilda Gutiérrez para Cundinamarca, el resultados de los escrutinios dictaminó que su militante, Diana Maritza Álvarez sería la segunda representante de ese partido por este departamento. No obstante, aseguraron que en la resolución del CNE ese escaño quedaría para Cambio Radical.

Según dijeron fuentes de El Espectador en ese partido, se habrían “recibido recursos jurídicos y realizado subsanaciones fuera de forma extemporánea”. Asimismo, en el MIRA señalan que la curul recaería para Néstor Leonardo Rico Rico, quien busca su reelección bajo la chapa de Cambio Radical, partido que no habría logrado superar el umbral departamental para acceder a la curul.

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En ese contexto, “el Formulario E-26 —acta oficial de resultados expedida por la Comisión Escrutadora General de Cundinamarca— certifica esa votación, y sus cifras respaldan que la última curul corresponde a la Coalición MIRA–Centro Democrático. Sin embargo, el análisis técnico realizado por el Partido Político MIRA sobre la presunta ponencia evidencia inconsistencias que, de confirmarse, comprometerían la legalidad de esa decisión".

Ahora bien, este mismo diario consultó sobre el caso en el CNE. Según dijeron desde el órgano electoral, el proceso se encuentra en revisión. Insisten, además, que la ponencia descrita por el partido Mira es un borrador, razón por la que “mal podría haber denuncias sobre algo que no se ha decidido”. Finalmente esas mismas fuentes señalaron a El Espectador que “eso hay que discutirlo y ver lo que jurídicamente corresponda”.

¿Cuándo se declara la elección del Congreso?

De forma paralela el CNE también se encuentra trabajando para declarar la elección en Chocó, donde la disputa está entre los partidos Liberal y La U. Asimismo sucede con la elección del Senado, pues esta corporación aún no tiene su luz verde por parte del órgano electoral.

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Según ha estipulado ese organismo, este martes 14 de julio habrá citación del pleno en el que se conocerían las decisiones finales previo a la instalación del Congreso el próximo 20 de julio. También se espera que el CNE adopte medidas sobre las personerías jurídicas de partidos, tanto por aquellos que perdieron al no superar los umbrales requeridos por ley, como también aquellos que buscan ese reconocimiento.

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