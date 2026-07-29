Así quedaron las presidencias del Senado: Salvación Nacional logró quedarse con dos claves

En los próximos meses se darán las discusiones sobre el presupuesto y las reformas tributarias del gobierno entrante y el saliente. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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La mayor parte de las Comisiones Constitucionales del Senado eligió a sus mesas directivas este miércoles. Dos de las más claves, las que debaten cualquier tipo de cambio a la Constitución y los temas de caja del Estado, quedaron en cabeza de Salvación Nacional, el único partido que coavaló al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en campaña.

El senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) fue elegido para presidir la Comisión Primera y a su lado quedará como vicepresidente senador José Nicolás Gómez Medina (Cambio Radical). En la tercera aterrizó la senadora Sara Castellanos (Salvación Nacional), con el senador Juan Fernando Caicedo (Centro Democrático) como vicepresidente. Todo esto hace parte de movimientos que llegan después de la derrota en la Presidencia del Senado y, como lo contó El Espectador, se enmarca en los acuerdos entre compromisarios.

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Ambos han puesto de plano su objetivo de acompañar la aprobación de los proyectos del gobierno entrante de De la Espriella. Eso pasa por varias cosas: la aprobación del presupuesto general, una reforma tributaria que presentará el ministro designado Miguel Gómez en septiembre y un programa de “ajuste fiscal” del que también ha hablado del mandatario electo. Incluso, la posibilidad de fusiones de entidades estatales, de las que habló el presidente entrante en campaña, pasaría por la Comisión Primera.

El Centro Democrático, el primer partido en declararse como parte de la bancada de gobierno, también tiene dos dignidades en este momento. El senador Juan Espinal quedó como la cabeza de la Quinta, con Gonzalo Baute (Cambio Radical) como vicepresidente. En la Séptima, el senador Andrés Forero fue elegido como presidente, con Ana Paola Agudelo (MIRA) como la segunda al mando.

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A partir de ahí, se repartieron las dignidades entre otras dos colectividades: la Comisión Cuarta estará encabezada por la senadora Liliana Benavides (Partido Conservador), junto a Álvaro Monedero (Partido Liberal); y la Sexta estará en cabeza del senador Carlos Guevara (MIRA), con María Lucía Villalba (Nuevo Liberalismo).

Por el momento, solo falta que la Comisión Segunda decida su devenir. En esa célula la disputa estaría entre filas uribistas y la coalición conformada por el Partido Liberal, Nuevo Liberalismo y el Partido Demócrata. Las opciones que se analizan son Lidio García (Liberal), quien ya presidió con anterioridad esa comisión, o para Luis Alonso Mejía (Demócrata).

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Por el momento, hay cerca de 200 proyectos listos para su discusión en el Congreso. Todo eso tendrá que pasar por las comisiones y, por esta semana, las plenarias se concentraron en la discusión en torno a la posibilidad de hacer la posesión de De la Espriella en Cali.

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