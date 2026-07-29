José Manuel Restrepo cerró agenda en Perú para posesión de Fujimori e hizo balance

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, hablando con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, este lunes en Lima (Perú). Foto: EFE - Presidencia de Paraguay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ya está camino a Colombia tras encabezar la delegación que viajó hacia Perú en representación del presidente electo, Abelardo de la Espriella. El segundo al mando del gobierno entrante recordó que se reunieron con altos dignatarios y plantearon “estrategias regionales” para luchar contra la inseguridad y el crimen organizado".

“Hemos tenido encuentros valiosísimos para Colombia sobre cómo fortalecer la [Comunidad Andina] CAN, sobre cómo avanzar para que la Alianza del Pacífico recupere su dinámica, sobre cómo trabajar en el fortalecimiento de la inversión llegando a nuestro país, pero también del comercio internacional de Colombia”, aseguró.

Sugerimos: Carlos Cuenca (Cambio Radical) fue elegido como presidente de la Comisión de Acusaciones

Entre las reuniones que adelantó la delegación, también integrada por los ministros designados Omar Bula (Exteriores) y Mauricio Gómez Amín (Comercio), hubo varias con altos mandatarios. Entre ellos estuvieron la recién posesionada presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y su vicepresidente, Luis Galarreta. En esa discusión se abordó la necesidad de retomar la relación bilateral y por ello ambos países se volvieron a comprometer a designar embajadores de lado y lado.

En todo caso, en la agenda estuvieron presentes el rey Felipe VI de España y los presidentes José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz (Bolivia), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina). Incluso, los dos últimos y el rey ya confirmaron que asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali, el próximo 7 de agosto. Además, hubo conversaciones con la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem, y la ministra de Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem Al Hashimi.

Le puede interesar: “Espero que escuche la estrategia de paz de Nariño”: gobernador Escobar a De la Espriella

“Es una demostración de que Colombia está de nuevo en el escenario internacional, que está construyendo en beneficio de los ciudadanos, y que entiende perfectamente que, a través del comercio internacional, de la inversión y de la cooperación internacional, siempre beneficiamos a nuestros actores más vulnerables en la sociedad”, aseguró.

Este jueves está previsto que el grueso del gabinete de De la Espriella llegue a Bogotá para su “empalme regional” en Cundinamarca. Este será en horas de la mañana y se espera que a la delegación la reciba el gobernador Jorge Rey. Allí se suelen plantear los proyectos que están actualmente en fase 3 y se hace una alerta a grupos armados ilegales que operen en los departamentos que reciben la comitiva.

Lea también: Angie Rodríguez denunció al presidente Gustavo Petro ante Comisión de Acusación de la Cámara

Allí son personajes claves otros nombres designados del gobierno entrante. Entre ellos están Valerie Lafaurie (gerente de las regiones), Nicolás Gómez Arenas (jefe de despacho), Carlos Ríos (secretario de la Presidencia) y Carolina Bazurdo (secretaria privada de De la Espriella).

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.