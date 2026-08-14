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Abelardo de la Espriella propone un “plan Marshall” para reconstruir Chocó tras terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella anunció un “plan Marshall” para la reconstrucción de Chocó tras el terremoto de magnitud 7,4 que sufrieron varias regiones del país, pero que tuvo epicentro en San José del Palmar. El anuncio lo realizó tras recorrer varias instituciones educativas en Quibdó.

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Redacción Política
14 de agosto de 2026 - 05:35 p. m.
AME9104. QUIBDÓ (COLOMBIA), 14/08/2026.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (c), visita una zona devastada por el terremoto de magnitud 7,4, este viernes en Quibdó (Colombia). De la Espriella afirmó que tiene en mente un proyecto semejante al 'Plan Marshall' para ayudar al departamento del Chocó, uno de los más pobres del país y epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que el lunes causó una gran destrucción en varias partes del país. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
AME9104. QUIBDÓ (COLOMBIA), 14/08/2026.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (c), visita una zona devastada por el terremoto de magnitud 7,4, este viernes en Quibdó (Colombia). De la Espriella afirmó que tiene en mente un proyecto semejante al 'Plan Marshall' para ayudar al departamento del Chocó, uno de los más pobres del país y epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que el lunes causó una gran destrucción en varias partes del país. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
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En medio de su ruta por los departamentos afectados por el terremoto, el presidente Abelardo de la Espriella anunció desde Quibdó un “plan Marshall” para la reconstrucción y transformación de Chocó.

Su recorrido por el departamento del occidente inició sobre las 9:30 a.m. en Quibdó (Chocó), donde visitó la Universidad Tecnológica del Chocó, Barrio Medrano, Sector El Piñal y el Colegio Carrasquilla, para terminar su recorrido en un Puesto de Mando Unificado (PMU) junto a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba. También lo acompañaron su esposa, Ana Lucía Pineda, y Valerie Lafaurie, consejera para las regiones.

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“En medio de toda esta tragedia hay una oportunidad muy grande. Porque yo quiero proponer un Plan Marshall para el Chocó, pues ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá, como si no existiera. Quiero darle al Chocó el lugar que se merece”, aseguró De la Espriella.

Esta estrategia hace referencia al plan donde Estados Unidos brindó 13.000 millones de dólares en ayuda económica a Europa Occidental en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, acompañaron el jueves a varias comunidades en el departamento del Chocó; desde allí, además, anunciaron las medidas para avanzar en la reconstrucción y recuperación de la región. Según señaló Lara, las principales afectaciones de infraestructura se presentaron en colegios, razón por la que se buscará coordinación con el ministerio de las TIC para garantizar educación virtual y la conectividad de la región.

Mientras esto ocurría, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se encontraba en Villamaría (Caldas) junto a autoridades regionales definiendo la ruta de atención y las alternativas de solución habitacional para las familias afectadas por el sismo en el departamento.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

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Por Redacción Política

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Gilberto R.M.(54899)Hace 19 minutos
"PETARDO" Diccionario - Academia de la Lengua Española: 1 - Persona incompetente en su cometido. 2 - Estafa, engaño, petición de algo con ánimo de no devolverlo. 3 - Cosa de mala calidad. 4 - Atarván. 5 - Personaje con inmensos caudales pero de dudosa y non sancta procedencia. - - - - SINÓNIMOS: estafador , timador. 6 - A quién definir como "PETARDO" ? loc. verb. coloq. Col. Ser causa de detención, embargo o suspensión de la acción - Conclusión: ! A/Petardo de la Espr. ella ¡
Tayrona(31467)Hace 21 minutos
Si sabrá que es eso?.
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