Senado aceptó proposición para que Abelardo de la Espriella se posesione en el Cauca

El Senado abrió su periodo de sesiones con la discusión sobre el traslado del Congreso al Cauca para la posesión de Abelardo de la Espriella. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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El Senado le dio su primera victoria al presidente electo, Abelardo de la Espriella. Este miércoles, aprobó la proposición que permite que el Congreso se traslade por fuera de Bogotá y, en esa vía, le abre el camino al próximo mandatario para que se posesione en el Cauca.

Una proposición del senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) fue la que abrió la discusión en la plenaria. Al final, una mayoría se decantó por apoyar que el Legislativo sesione desde un lugar diferente al Capitolio y se le abre la puerta a De la Espriella para que pueda posesionarse, incluso, en una guarnición militar.

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Al final, la votación fue de 55 votos a favor y 32 en contra. El documento fue respaldado por la bancada oficialista que integran el Centro Democrático y Cambio Radical, pero también el Partido Conservador. Después de eso, entra a discusión la proposición de la senadora Jennifer Pedraza (Dignidad & Compromiso) para que la posesión se realice en un lugar civil y no en una guarnición militar.

El debate sobre el traslado del Congreso duró cerca de tres horas y desde varias orillas sentaron posición sobre lo que significaría ese traslado. Incluso, desde el Pacto Histórico se presentó la consideración para prohibir que el Legislativo sesionara en un lugar diferente a Bogotá D. C. Sin embargo, la mayoría se decantó por aprobar ese traslado, eso sí, sin avalar directamente que se realice frente a las Fuerzas Militares.

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“Nosotros tenemos que preservar la institucionalidad democrática y, en el ejercicio simbólico, el mensaje que se envía de un presidente que se posesiona frente a los militares es absoluta y completamente equivocado”, aseguró el senador Rafael Nieto (Centro Democrático). De acuerdo con el mismo Gómez, la propuesta: “Tiene todo que ver con el retorno de la seguridad de los colombianos que han sufrido cuatro años el desastres de la paz total. Pero nuestra fuerza pública toda ha sufrido la persecución, la estigmatización, las órdenes contradictorias, la reducción de sus capacidades”.

Por ahora, falta que la Cámara de Representantes también se pronuncie al respecto. Se espera que esto pase el martes y allá tendría, de igual forma, aseguradas las mayorías para que le den el guiño a su aspiración de posesionarse en el Cauca.

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