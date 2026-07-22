¿Qué pasará con las curules de Manzur y Manrique, presuntamente implicados en caso Ungrd?

Wadith Manzur ocuparía un puesto en el Senado del Partido Conservador y Karen Manrique, uno en la Cámara por las curules de paz. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Dos figuras no estuvieron presentes en la instalación del Congreso este pasado 20 de julio. Se trata de Wadith Manzur y Karen Manrique, presuntamente implicados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y quienes están cumpliendo medida de aseguramiento en medio de ese proceso.

Sus sillas siguen vacías en el Senado y en la Cámara de Representantes, pues ambos resultaron electos como legisladores el pasado 8 de marzo y ninguno, a la fecha, ha renunciado a su curul. Manzur fue electo por el Partido Conservador y Manrique, por las curules de paz de Arauca.

Sugerimos: Presidente del Senado, Honorio Henríquez, pide reunirse con De la Espriella, Petro y Uribe

El pasado marzo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó enviar a la cárcel a los recién reelectos congresistas y los llamó a juicio, así como a Liliana Esther Bitar (Partido Conservador), Julián Peinado, Juan Pablo Gallo (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde), también implicados en el caso. Se les investiga por el delito de cohecho impropio por, presuntamente, aprobar créditos de la Nación en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) en el Congreso a cambio de proyectos en la Ungrd.

Solo ellos dos tienen participación en el Legislativo actual, pero pone en duda su posesión al no haber estado en el acto protocolario. Incluso, se supo que ambos radicaron una petición para asistir al evento, pero en ningún caso se concretó y, por ello, no estuvieron este 20 de julio en los pasillos del Legislativo.

Le puede interesar: Cancillería pide a sus embajadores que presenten su carta de renuncia antes del 23 de julio

Además, quedan otras dudas sobre si podrán, en algún punto, ocupar sus sillas. En el caso de Ciro Ramírez, exsenador del Centro Democrático, este pudo volver a su puesto después de que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenara dejarlo libre tras establecer que no representaba un peligro para la investigación en su contra por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

En ese momento, su equipo presentó una solicitud de reintegro y esta fue aprobada por la mesa directiva del Senado, bajo el argumento de que no existía condena sobre Ramírez y podría volver a asumir sus funciones como congresista. Incluso, hizo parte de la votación de la consulta popular del presidente Gustavo Petro.

Lea también: De la Espriella avanza con su sexto empalme regional desde Córdoba bajo estas prioridades

Algo similar podría ocurrir con Manzur y con Manrique. Sobre ninguno pesa una condena y tampoco han renunciado ni a sus curules ni a sus partidos, algo que podría constituir causal para que no ocupen sus puestos en el actual Legislativo.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.