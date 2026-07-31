Congreso no pagará estadía a legisladores en posesión: un partido asumirá sus propios gastos

Abelardo de la Espriella se llevó su primera victoria en el Senado este miércoles. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Tras la aprobación de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), el presidente del Senado, Honorio Henríquez, señaló que la corporación no pagará la estadía de los congresistas que asistan al acto de posesión del nuevo mandatario.

“El Congreso lo único que surte son los tiquetes para desplazarnos a las regiones y cumplir con las sesiones. Pero no vamos a pagar estadía”, aseguró Henríquez.

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Además, el Centro Democrático anunció que cada uno de sus congresistas asumirá con recursos propios sus gastos de transporte, alojamiento y demás costos derivados de la asistencia a la ceremonia de posesión del presidente de la República, Abelardo de la Espriella en Cali.

Otras bancadas como la del Pacto Histórico señalaron que no asistirán a este evento en la capital vallucaucana. Según anunció el líder de la oposición, el senador Iván Cepeda, esa misma jornada realizará un acto público en Barranquilla en el que estaría acompañado de la bancada petrista y que sería una contramedida a la posesión presidencial.

“Ese día estaremos junto al pueblo colombiano, participando en movilizaciones y actos pacíficos en Barranquilla, Cali y Bogotá, reafirmando nuestro compromiso con la defensa de la democracia, la soberanía nacional, la paz, los derechos del pueblo colombiano y las conquistas sociales alcanzadas durante el Gobierno del Cambio”, agregó Cepeda.

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La posesión será a las 3:00 p. m. en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. El recinto fue construido para eventos de gran magnitud y tiene una capacidad para albergar cerca de 2.500 personas. Allí llegarán no solo la mayoría del Congreso, sino también altos dignatarios de otros países.

A la fecha, varios mandatarios latinoamericanos han confirmado su asistencia. Entre ellos están los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador). El rey Felipe VI de España también dejó claro que hará parte del evento.

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