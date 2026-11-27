El mandatario calificó el diálogo entre el presidente de Fedegan y el senador como una alianza con “el cómplice de los verdugos de los ganaderos, el derrotado que no acepta el mandato del pueblo, con el único fin de proteger…

A través de sus redes sociales, el presidente Abelardo de la Espriella cuestionó el encuentro entre el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, y el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda durante el Congreso Nacional de Ganaderos que ocurrió este jueves en Valledupar (Cesar).

El mandatario calificó el diálogo entre el presidente de Fedegan y el senador como una alianza con “el cómplice de los verdugos de los ganaderos, el derrotado que no acepta el mandato del pueblo, con el único fin de proteger décadas de privilegios disfrazados de interés gremial”. En su mensaje envió varios sablazos a Lafaurie al asegurar que “quien es capaz de contemporizar con los enemigos de la República para aferrarse a sus prebendas no representa a los ganaderos, se representa a sí mismo”.

José Félix Lafaurie teje alianzas con Iván Cepeda —el cómplice de los verdugos de los ganaderos, el derrotado que no acepta el mandato del Pueblo— con el único fin de proteger décadas de privilegios disfrazados de interés gremial.



Quien es capaz de contemporizar con los enemigos… pic.twitter.com/H99mj7ZQx5 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 27, 2026

En su mensaje se distancia de la Federación Colombiana de Ganaderos al señalar que en su administración "no necesita intermediarios para hablar con los ganaderos ni con los ciudadanos". Aseveró que la política pública del sector ganadero y del campo durante su mandato se definirá "de frente, con los productores y con el país, sin la mediación de quien ha demostrado estar dispuesto a aliarse con quien atenta contra la propiedad, la vida y el orden republicano".

En la noche del jueves —antes de la respuesta del jefe de Estado—, Lafaurie se refirió al tema que había generado críticas por parte de algunos sectores ganadores. Aseguró que invitaron a todos los congresistas al Congreso Ganadero de Valledupar; entre los asistentes estaba Iván Cepeda, a quien “como presidente de Fedegán, me correspondía recibirlo con la misma consideración que a los demás”, señaló.

Para que el país no interprete indebidamente lo que hoy ocurrió en el Congreso Ganadero, aquí van unas reflexiones:



1/9 Invitamos a todos los congresistas de la República al Congreso Ganadero en Valledupar. Asistieron varios, entre ellos Iván Cepeda. Como presidente de Fedegán,… — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) November 27, 2026

Este no es el primer roce del mandatario con presidentes de gremios; en septiembre tuvo un fuerte choque con el entonces presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, que llevó a su renuncia a la dirección de ese gremio tras trece años en el cargo. En su carta de renuncia, Mac Master aludió a "múltiples presiones" que afectaban la autonomía de la organización y la libertad de actuación de sus afiliados.

En su comunicado, el presidente precisó que el tener diálogos con su rival en las elecciones presidenciales es "complicidad" con quienes "pretenden socavar la democracia, desconoce el veredicto popular y sueña con imponer por otras vías lo que las urnas le negaron". Además se refirió a Cepeda como el aliado de "quienes durante décadas secuestraron, extorsionaron y asesinaron impunemente a los mismos ganaderos que el gremio dice representar".

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