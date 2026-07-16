Canciller hace parte de sindicato de Minexteriores: empalme de De la Espriella prende alerta

La canciller Rosa Villavicencio hace parte del Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Semrex). Foto: AFP - STRINGER

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En medio de un empalme lleno de tensiones y sin diálogo directo entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella, se prendieron las alarmas por la lista de integrantes del Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Semrex). Entre ellos, está el nombre de la canciller Rosa Villavicencio y su exsecretaria general Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar, quien además fue nombrada recientemente en un cargo diplomático.

Y sobre ese mismo tema es que hay dudas en el equipo de la administración que asumirá el 7 de agosto, pues al momento del recambio de gobierno tendría implicaciones que la canciller haga parte de esa organización. Precisamente, en la resolución 3802 del 19 de marzo de 2026, la Cancillería dio permiso sindical remunerado a afiliados para hacer parte de una asamblea general de ese sindicato y entre los nombres estaban ambas funcionarias.

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En su revelación, El Tiempo también contó que se había contactado directamente con la canciller y la ahora integrante del servicio diplomático, pero fueron remitidos directamente a la organización sindical. Al hablar con Francisco Burchardt Melo, presidente de Semrex y secretario general de la Confederación General Del Trabajo (CGT), este aclaró que “ninguna persona con cargos directivos o que sean operadores u ordenadores del gasto pueden tener fuero sindical, tampoco si tienen subordinados”.

“La canciller Villavicencio se afilió desde hace año y medio, antes de que ocupara el cargo de ministra. Para ese momento era coordinadora de Colombia Nos Une”, indicó el funcionario en diálogo con ese diario. Incluso, aseguró que en el momento de afiliación de la hoy canciller, él mismo le preguntó “si era consciente de que [el] sindicato tiene una postura crítica frente al gobierno”. Sanabria, por su lado, se afilió en diciembre de 2025.

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Y, con respecto a las dudas que se plantean sobre la transición de mando, de acuerdo con Burchardt, ninguna de las dos funcionarias tendría ninguna restricción para salir de sus cargos a la entrada del nuevo gobierno.

Lo cierto es que desde el equipo de empalme de la administración entrante sí han visto con recelo varios de los movimientos que se han concretado en estos últimos días. Entre ellos, los nombramientos en el servicio diplomático que incluyen nombres ya conocidos en la misma Cancillería e incluso de figuras cuyas designaciones fueron tumbadas por altos tribunales.

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