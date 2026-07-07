Abelardo de la Espriella anuncia suspensión de empalme con gobierno Petro: esto dice

Las principales movidas de la justicia han sido en casos relacionados con el presidente Gustavo Petro y el candidato Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

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El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la suspensión del proceso de empalme con la saliente administración de Gustavo Petro. Esta transición iniciaba su fase de empalme sectorial, pero todos los encuentros fueron cancelados.

Según dijo De la Espriella desde sus redes sociales, “acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República [José Manuel Restrepo] para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia".

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El comunicado llega luego de una serie de mensajes por parte del presidente Gustavo Petro al señalar nuevamente un supuesto fraude en las elecciones. En esos mensajes desconoció la elección de De la Espriella y dijo que es Iván Cepeda, a quien llama filósofo por sus estudios, el mandatario electo de los colombianos.

Bajo ese precepto, De la Espriella dijo que “mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”. En consonancia, canceló el proceso de empalme en todos los sectores.

El mandatario electo agregó que “en el transcurso de la mañana me dirigiré a la Nación a través de mis redes sociales para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión y las medidas que adoptaré de inmediato”, dijo el mandatario electo en un trino.

En misma línea, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo dijo que “hemos informado a nuestros líderes, coordinadores y facilitadores sobre su instrucción de suspender de manera inmediata el proceso de empalme". Restrepo sustentó la elección de De la Espriella con casi 13 millones de votos, razón por la que “nadie tiene derecho a desconocer ese mandato popular ni a poner en duda la legitimidad del presidente electo, Abelardo De La Espriella. La democracia, la Constitución y la voluntad soberana de los ciudadanos se respetan”.

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Además, Restrepo señaló que “esta decisión no detiene nuestro trabajo. Seguiremos investigando, recopilando información y documentando con rigor la realidad del país y las situaciones que el próximo gobierno deberá enfrentar”.

¿Qué dice el gobierno Petro?

Desde la delegación del Ejecutivo que en cabeza el ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló estar en contra de los señalamientos realizados por integrantes del equipo de De la Espriella sobre la “dignidad” del presidente Petro. Ávila haría referencia a recientes declaraciones de Carlos Alonso Lucio, jefe programático durante la campaña y actual integrante de la comisión nacional de empalme de la administración entrante.

En diálogo con Caracol Radio Ávila dijo que no aceptarán “calumnias” y respaldó las declaraciones del presidente Petro sobre el proceso electoral.

NOTICIA EN DESARROLLO***

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