Nuevo equipo de gobierno y sometimiento de grupos ilegales: así se movió De la Espriella

Inició empalme anticorrupción del presidente electo, Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo. Foto: Archivo Particular

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, sigue trazando la hoja de ruta para su llegada al poder el próximo 7 de agosto. El futuro mandatario siguió revelando cómo será la configuración de su gabinete ministerial y lanzó un ultimátum a los grupos ilegales para que inicien un proceso de sometimiento a la justicia.

La jornada del mandatario electo empezó con un tempranero anuncio de su futuro Ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Eduardo Mora. Su designación se convierte en la cuarta oficial para el gabinete ministerial que ya tenía confirmados los nombres de Rodrigo Lara (Interior), Miguel Gómez Martínez (Hacienda) y Fabio Arjona Hincapié (Ambiente).

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En fila siguen varias designaciones, pues, como ya mencionó durante el fin de semana el presidente electo, esta misma semana quedarían definidos todos los nombres que conformarán su equipo de trabajo. Hay, de momento, 15 carteras vacantes, además de otros cargos importantes como la embajada de Colombia en Estados Unidos o la presidencia de Ecopetrol.

Sin embargo, en misma línea de la conformación de su equipo de gobierno, el movimiento del mandatario electo anunció la realización de una convocatoria con la que buscan recibir perfiles técnicos para sumar a su equipo de trabajo. Según anunciaron, “se puso en marcha el programa Caza Talentos, una estrategia para identificar a los colombianos más capaces, íntegros y comprometidos con el país para conformar el nuevo Gobierno".

Ese programa ya fue respaldado por varios funcionarios de la nueva administración, que, según detallaron, busca blindar con los mejores perfiles el arranque de este gobierno que se enmarca bajo la promesa de una “Patria Milagro”.

En la misma jornada desde ese sector se anunció que desde el grupo “Los Pepes” anunciaron estar dispuestos al sometimiento a la justicia. Al respecto, Defensores de la Patria comunicó que "su Gobierno pondrá en marcha una nueva política frente a las organizaciones criminales, basada en el sometimiento a la justicia dentro del marco de la Constitución y la ley”.

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Según señaló, “los beneficios únicamente serán aquellos previstos por el ordenamiento jurídico y que no habrá espacio para la impunidad ni para negociaciones que comprometan la autoridad del Estado”. Además aseguraron que “los decretos necesarios para que la Fiscalía General de la Nación reactive las órdenes de captura vigentes y para que las Fuerzas Armadas las hagan efectivas”.

Otros movimientos clave en el bloque del mandatario electo lo protagonizaron su vicepresidente, José Manuel Restrepo, y el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara. El primero preparó los documentos a presentar en el comité de empalme, pero de forma paralela sostuvo encuentros con representantes de la Unión Europea en Colombia. En esa cita presentó parte del plan de mandato para los próximos cuatro años.

En cuanto a Lara, este martes realizó su primera visita al Ministerio del Interior para dar inicio al proceso de empalme con Armando Benedetti. Fueron más de dos horas de diálogo privado, además de una cita en la que los equipos de ambos funcionarios intercambiaron primeros documentos de esta transición. Según dijeron al término de la reunión, “cada mesa técnica debe tener su acta. Debe firmarse. La idea de esas mesas técnicas por parte del Ministerio es contestar a las preguntas que tenga el equipo de empalme del doctor Rodrigo Lara”.

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