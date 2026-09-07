Adela María Maestre será la nueva vicecanciller de Abelardo de la Espriella

Adela María Maestre fue embajadora en Paraguay cuando María Ángela Holguín estaba al frente de la Cancillería. Foto: Archivo Particular

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El canciller Omar Bula está terminando de completar su equipo en el Palacio de San Carlos. Entre sus funcionarios de confianza faltaba que quedara en firme el nombramiento del vicecanciller y este lunes se confirmó que será Adela María Maestre la que entrará a ocupar ese puesto.

La exembajadora de Colombia en Paraguay asumirá el cargo después de que se cayera la designación de Adriana Mendoza, aunque a su nombre todavía no hay un decreto que oficialice su aterrizaje. Maestre estuvo en el cuerpo diplomático cuando María Ángela Holguín encabezaba el Ministerio de Relaciones Exteriores y también fungió como cónsul general en Santiago de Chile.

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Ahora, se suma a Daniella Restrepo, viceministra de Asuntos Multilaterales, y a Pedro Roa, viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional. Entre las labores que asumirá la nueva vicecanciller están “suplir las faltas temporales del ministro”, “ejercer la coordinación general del Ministerio de Exteriores” y asesorar tanto al canciller como al viceministro de Asuntos Multilaterales en la “formulación, dirección, ejecución y seguimiento de la política exterior de Colombia”.

Además, tiene la potestad de “presidir las delegaciones de carácter internacional que determine el ministro” y “dar a conocer entre las entidades estatales y privadas la política exterior de Colombia y las decisiones que bilateral o multilateralmente interesen al país y divulgarla ante los otros países, organismos y foros internacionales”.

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¿Cuál es la hoja de vida de Adela Maestre?

La nueva vicecanciller nació en Valledupar (Cesar) y es abogada con especialización en Derecho de la Comunicación. Actualmente, es directora de la Oficina Subregional de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) para los Países Andinos. Es hija del asesinado Armando Maestre Pavajeu, exalcalde de Valledupar, exgobernador del Cesar y exsenador; y de Gloria Cuello Dávila, hija del conservador Manuel Germán Cuello Gutiérrez.

Además, fue presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Productores Fonográficos (Asincol). También pasó por la Asociación para la Protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y Videogramas Musicales (Apdif).

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