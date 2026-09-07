De la Espriella ya está en Chocó para el diálogo con empresarios sobre la reconstrucción

El presidente Abelardo de la Espriella aterrizó en Chocó. Foto: Archivo Particular

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El presidente Abelardo de la Espriella ya se encuentra en Chocó para el diálogo con los empresarios de cara a la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto. El jefe de Estado llegó junto a su ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, y allí está presente la gobernadora Nubia Carolina Córdoba.

Entre los “cacaos” están Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés. Se espera que en esa reunión se plantee una hoja de ruta para el plan de reactivación en ese departamento, donde fue el epicentro del sismo de 7,4.

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“En medio de esta terrible tragedia, es una oportunidad para el Chocó. Quiero proponer un plan especial, un Plan Marshall para el Chocó porque ha sido abandonado a su suerte por el centralismo y el poder en Bogotá, como si no existiera, y quiero darle en la ‘patria milagro’ a este departamento de gente extraordinaria el lugar que se merece”, afirmó De la Espriella el pasado 15 de agosto.

Precisamente, el llamado “Fondo Milagro” que anunció el jefe de Estado para la reconstrucción está financiado por recursos privados y extranjeros. Hace algunas semanas, el vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió con varios delegados europeos en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para concretar las acciones directas que se realizarán con esos fondos.

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De este fondo saldrán, por ejemplo, los subsidios de vivienda para las nuevas casas y funcionará en coordinación con las aseguradoras, la banca nacional, el Fondo Nacional del Ahorro y las constructoras. De acuerdo con De la Espriella, la cifra preliminar para la reconstrucción es de COP 30 billones. En todo caso, se espera que esto pueda aumentar.

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