Denuncian que Comisión de Acusación está en “completa parálisis” por falta de recursos

La Comisión de Investigación y Acusación investiga a los más altos cargos del Estado. Foto: El Espectador - José Vargas

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Representantes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes denuncian una “completa parálisis” en la célula legislativa encargada de investigar a los más altos funcionarios del Estado. Según conoció El Espectador, el Ministerio de Hacienda todavía no ha ordenado el giro de recursos para poner en marcha la sala.

El representante Daniel Briceño (Centro Democrático) aseguró que esta situación ya completa más de un mes. De acuerdo con él, son “2.450 procesos contra expresidentes, magistrados de altas cortes y la fiscal general de la nación que no han podido ser repartidos entre los miembros de la Comisión”.

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“Le pido a todas las autoridades, mayor celeridad, el mensaje que se le está dando al país es de completa impunidad”, agregó.

Este diario contactó a otros miembros de esa comisión, que confirmaron la información y aseguraron que les han dicho que la próxima semana sería la fecha del giro. Según el representante Gabriel Becerra (Pacto Histórico) esos recursos estarían dirigidos a “tener el apoyo jurídico con abogados en la comisión para poder avocar el trámite de los procesos”.

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“Sin eso, la comisión está totalmente maniatada. Entonces, es cierto, efectivamente, nos han dicho que la otra semana”, agregó el representante.

Hace unas semanas, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, aseguró que el Ministerio de Hacienda había aprobado una modificación presupuestal de COP 45.000 millones para el Legislativo. El senador del Centro Democrático afirmó que eso permitiría llenar el déficit de COP 35.000 millones y los recursos serían destinados a la “adquisición de bienes y servicios”.

Actualmente, la sala tiene 17 integrantes. Del Pacto Histórico están David Alejandro Toro Ramírez, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro García, Gabriel Becerra Yáñez y Jorge Hernán Bastidas Rosero. En el Centro Democrático está Jesús Salim Lorduy Martínez, Daniel Felipe Briceño y Jonathan Eduardo Pineda López; y en el segundo, José Fredy Arias Herrera, Kelyn Johana González Duarte y Mario José Carvajal Jaimes.

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Del Partido Conservador están Juan Loreto Gómez Soto y José Luis Duarte Contreras y la bancada de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) tiene a José Rodrigo Tovar Vélez y Luis Ramiro Ricardo Buelvas. Los partidos Cambio Radical y La U quedaron con solo un asiento cada uno: del primero está Carlos Alberto Cuenca Chaux y del segundo, Diana Carolina Riveros Páez.

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