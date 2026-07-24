Tolima será la séptima parada para los empalmes regionales de De la Espriella

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lideró su primer encuentro de empalme regional en Norte de Santander. Se acompañó del gobernador, William Villamizar, los 40 alcaldes del departamento, así como varios de sus ministros designados. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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La gira de empalmes regionales del presidente electo, Abelardo de la Espriella, seguirá próxima semana y tiene al Tolima como destino. Es la séptima reunión de este tipo que concreta el gobierno entrante y allí suele estar presente el grueso del gabinete designado, con los mandatarios departamentales.

Está previsto que el martes 28 de julio aterrice De la Espriella en esa región, donde lo recibirá la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz. La jefa de ese departamento ha sido férrea opositora del actual mandatario, Gustavo Petro, y desde el edificio de la gobernación es donde se desarrollará este encuentro. Allí se espera que hablen no solo de proyectos que buscan impulsar desde esa región, también de temas de seguridad.

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Por ello es que suele estar presente el grueso del gabinete de De la Espriella. En el de Montería, por ejemplo, encabezaron la mesa el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara; el secretario de la Presidencia designado, Carlos Ríos; el jefe de despacho designado, Nicolás Gómez; y la gerente de las regiones designada, Valerie Lafaurie. Además, la presencia de quien encabezará el Ministerio de Hacienda, Miguel Gómez, o de alguno de sus delegados, es clave.

El presidente electo ya pasó por Norte de Santander, Casanare, Santander, Huila, Antioquia y Córdoba. En todos esos encuentros ha hecho anuncios sobre la seguridad y ha lanzado advertencias a los jefes de estructuras criminales, adelantando que su política de seguridad será de “mano dura.

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Todo va en la línea de “gobernar desde las regiones”. Por eso, incluso, propuso que Barranquilla (Atlántico) se convirtiese en la capital alterna de Colombia y ya ha dicho que operará desde Medellín y Cali, que serán algunas de las sedes de su Presidencia.

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