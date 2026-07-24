Tunja (Boyacá) tendrá elecciones atípicas este domingo, tras destitución del alcalde Krasnov

Jornada de elecciones 2026 segunda vuelta presidencial 21 de junio realizado en Corferias Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Este domingo 26 de julio, la ciudadanía tunjana se dirigirá a sus puestos de votación para elegir a un nuevo mandatario para la capital boyacense. 142.847 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en una elección atípica de alcalde que definirá el rumbo de la ciudad de Tunja, tras la decisión del Consejo de Estado de tumbar la elección de Mikhail Krasnov.

La Registraduría Nacional del Estado Civil instalará 26 puestos de votación, 24 en la cabecera municipal, uno en la cárcel y uno en zona rural, con un total de 362 mesas. Para este proceso electoral fueron designados 2.622 jurados de votación, de los cuales 2.172 son titulares y 450 son remanentes, quienes están siendo debidamente capacitados por la entidad para ejercer dicha función.

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Esto ocurre luego de que el 5 de marzo de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado sacara de su cargo definitivamente al alcalde Mikhail Krasnov, al confirmar la nulidad que ya había emitido el 27 de febrero de 2025 el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Lo que encontró la justicia es que el ahora exfuncionario estaba impedido para llegar a la administración local, pues un año antes de lanzar su campaña había contratado con entidades públicas. En concreto, que Krasnov había firmado un contrato en 2022 con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).

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El tarjetón que tendrán los tunjanos el domingo contará con 11 rostros que intentarán quedarse con la alcaldía de Tunja. Entre ellos están Nicolás Cortés, el candidato del Pacto Histórico, al que incluso el excandidato presidencial Iván Cepeda fue a apoyar a esa ciudad; Sandra Milena Estupiñán, quien sería la ungida de Krasnov en esta elección, pese a tener el aval de Cambio Radical y el Partido Conservador.

Entre las opciones también están Luis Vargas Espinosa (Colombia Justa Libres), Pedro Pablo Siaucho (ADA), Jonathan Bosigas (Partido Ecologista), Edwar Javier Parra (Dignidad y Compromiso), Rafael Acevedo Pedroza (ASI), Yamir López Peña (Alianza por Tunja), José López (Esperanza Democrática), Diego Hernán Neira (Oxígeno) y Nohora Cano (Mira).

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