Estas son las tres disputas que vienen para el Congreso que recibe Abelardo de la Espriella

El panorama de Abelardo de la Espriella en el Congreso. Foto: Archivo Particular

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Tras la instalación del Congreso y la definición de las mesas directivas del Senado y la Cámara, los partidos se preparan para una semana en la que se tocarán varios temas que podrían definir buena parte del rumbo político de los próximos cuatro años. En la agenda, antes de reformas y proyectos claves, aparecen elecciones en las que se pondrá a prueba la naciente coalición de gobierno.

El primer punto de la agenda será el inicio de la recta final para elegir a un nuevo contralor general, en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez. Desde este lunes 27 de julio, los 10 elegibles tendrán un espacio en ambas plenarias para exponer sus propuestas y hojas de vida para llegar a comandar el órgano de control.

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En los pasillos del Capitolio ya se ha visto a varios de los candidatos en diálogos con las diferentes bancadas. La tensión de este proceso ha crecido por cuenta de las versiones de la intención de la nueva administración de modificar la lista para incluir a un nombre más cercano a sus visiones. Sin embargo, hasta el momento, se mantienen firmes los 10 finalistas: Luis Enrique Abadía, Andrés Castro Franco, Jorge Eliecer Laverde, Ana Elena Monsalvo, Carlos Mario Zuluaga, Julián Mauricio Ruiz, Diana Carolina Torres, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora y Rosalba Jazmín Cabrales.

Tras las entrevistas, la elección final se tomará el próximo 12 de agosto. Y mientras continúan las alianzas y conversaciones para definir este cargo, los congresistas volverán al segundo pulso: la posesión. Tras la luz verde del Senado a trasladar la ceremonia de transmisión de mando a Cauca, se espera que la Cámara aborde la discusión y, aunque todo parece favorable para De la Espriella, los cuestionamientos de la oposición serán férreos.

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No solo llevar la posesión fuera de Bogotá será un tema álgido, pues tanto Senado como Cámara deberán determinar el lugar puntual, pues en el aire aún sigue la propuesta de llevar todo el acto a una guarnición militar. A esto se opone el petrismo, pero también voces de los partidos tradicionales, por lo que la pelea sería más intensa. Además, el presidente saliente ya dijo que no autoriza el uso de ningún establecimiento militar ni de aviones de la fuerza pública para la logística.

A estas dos pujas se sumará una que genera expectativa en el gobierno, sus aliados y la oposición con miras a 2027 y 2030. Se trata de la elección de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral, que, como quedó demostrado en estos cuatro años, tendrán en sus manos, entre otros temas sensibles, la definición de personerías jurídicas y la validación de candidaturas.

De hecho, será ese CNE el que defina si el movimiento del presidente electo, Defensores de la Patria, podrá ser un partido que avale a candidatos a alcaldías y gobernaciones. Este tema no es menor, pues de hecho es el núcleo de la pelea entre el uribismo y el llamado abelardismo, pues figuras de ambas esquinas reconocen que en los próximos comicios se disputarán los mismos votos.

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