“Si es verdad, dieron dineros como pendejos”: Petro sobre caso que enreda a Juliana Guerrero

Gustavo Petro y Juliana Guerrero Foto: Archivo Particular

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El nombre de Juliana Guerrero, exasesora del alto gobierno y llamada a juicio por posible fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, es el centro de una nueva polémica que enreda a la administración del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con un reportaje de la revista Semana, ella y su hermana, Verónica Guerrero, habrían conformado una red para gestionar contratos públicos a empresarios a cambio de enormes sumas de dinero.

Según la publicación, Juliana Guerrero habría realizado reuniones con altos funcionarios para mover los procesos mientras recibía cerca de COP 200 millones y hasta un supuesto pago del 10 % del valor de cada proyecto adjudicado. Su hermana, según la versión, sería la encargada de relacionarse con los contratistas, mientras Juliana hacía las supuestas gestiones ante ministerios.

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El caso ha generado una oleada de críticas al gobierno saliente, que se suman a las que ya había recibido por otros escándalos que involucran a las hermanas Guerrero, como el de los títulos falsos de la Universidad San José o el de los vuelos “secretos” que ambas abordaron en aeronaves de la Policía y hoy son objeto de otras investigaciones.

Ante la polémica, el presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de X y negó que exista la posibilidad de favorecimientos a esos u otros empresarios. De hecho, planteó que las pruebas publicadas por el medio de comunicación serían enviadas por los mismos empresarios que buscaban los contratos. Sin embargo, dijo que si eso fuera cierto, en su gobierno no habrían cedido ante las presiones.

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“Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo actuamos por presiones de mujeres o por codicia. Hasta abelardistas serán si se investiga un poquito más. La revista haría un gran favor entregando esos chats a la Fiscalía”, aseguró el mandatario saliente en el trino publicado este sábado.

Petro también aseguró que “el jefe de jefes”, haciendo referencia al supuesto nombre que le daban en la red, “se tiró los negocios porque piensa en otras cosas diferentes a la codicia”. Finalmente, dijo que la Fiscalía debe investigar y que, al parecer, los empresarios habrían sido estafados y que su gobierno no permitió robar los recursos públicos.

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