Gobierno también decretó tres días de duelo nacional por las víctimas del terremoto

Una persona reacciona junto a los escombros de una vivienda en el sector de Corocito en Pereira. Foto: EFE - Carlos Ortega

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La administración de Abelardo de la Espriella continúa trabajando en la atención de la emergencia que desató el terremoto del pasado lunes. La firma de varios decretos es el primer paso de la respuesta institucional, por lo que en las últimas horas el presidente, su secretario jurídico y otros funcionarios de confianza han elaborado varios actos administrativos.

En medio de esta labor, el gobierno ya firmó un decreto que declara tres días de duelo. De acuerdo con el documento publicado por la Presidencia, la medida se pone en marcha como un homenaje a las víctimas fatales del sismo, por lo cual, durante este periodo, se izará a media asta el pabellón nacional en todos los establecimientos públicos.

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De acuerdo con Asocapitales, hasta el momento se tiene un reporte de al menos 190 personas fallecidas y 1.679 heridas en las zonas afectadas. En el último balance del presidente Abelardo de la Espriella se habló de 1.595 heridos, 195 desaparecidos, 1.136 viviendas destruidas, 8.357 viviendas averiadas y 35 centros de salud afectados.

En las próximas horas serán claves las labores de búsqueda y rescate, pues aún hay personas desaparecidas y empieza la carrera contra el tiempo para encontrarlas con vida bajo los escombros. Todo esto se complementará con la firma del decreto con el que se declara la situación de desastre de carácter nacional. Esta medida, de acuerdo con el mandatario, permitirá potenciar las acciones de atención en todo el país y en las zonas más afectadas por cuenta del terremoto que golpeó a Colombia este 10 de agosto.

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