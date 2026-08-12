Este es el decreto con el que se declara desastre nacional por el terremoto

Abelardo de la Espriella durante un puesto de mando unificado para evaluar los daños y coordinar las gestiones por el terremoto. Foto: EFE - Ministerio de Defensa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un documento de 10 páginas quedaron consignadas las justificaciones y primeras medidas que implica la declaratoria de desastre nacional por el sismo que golpeó al país el pasado lunes y que ha dejado, hasta el momento, cerca de 190 fallecidos. El documento establece un año de la situación, que podrían ser prorrogables por un periodo similar previo concepto favorable del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo.

En el acto administrativo queda claro que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) procederá a realizar la coordinación de acciones en fase de respuesta y con base en la evaluación de daños y análisis de necesidades por sector y nivel territorial. Pero además, se establece que “todos los sectores deberán orientar y adelantar el proceso de recuperación de conformidad con las acciones definidas en el Plan de Acción Específico”.

Lea también: El Congreso mide fuerzas en un pulso inaplazable por la Contraloría: lo que está en juego

En el paquete inicial de medidas se determina que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres manejará los recursos para la respuesta y recuperación del desastre en una subcuenta temporal denominada SISMO 2026. Este punto incluye las transferencias monetarias a los entes territoriales.

Tras este decreto, los diferentes ministerios publicarán más medidas específicas o decretos con fuerza de ley, entre las que se esperan los alivios tributarios para las zonas más afectadas. Según el Ministerio de Hacienda, el desastre no implica aprobar nuevos impuestos, pues se espera atender la crisis a través de créditos y ayudas internacionales.

“Este instrumento jurídico nos va a permitir atender la tragedia de la mejor manera”, fue lo que dijo el jefe de Estado al firmar el decreto. El siguiente paso en el que se trabaja es en la declaratoria de emergencia económica, decreto que ya se encuentra en su etapa final dentro del Ejecutivo y el cual se conocerá en cuestión de horas.

No se pierda: Así fue el homenaje a Miguel Uribe en el aniversario de su muerte: “Un líder de opinión”

Como ya se comentó, otro decreto que ya fue publicado es el que declara tres días de duelo nacional por el desastre, con lo cual se izará la bandera nacional a media asta en todos los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior.

Entre tanto, continúan las labores de búsqueda y rescate, pues aún hay personas desaparecidas y empieza la carrera contra el tiempo para encontrarlas con vida bajo los escombros. Asocapitales tiene un reporte de al menos 190 personas fallecidas y 1.679 heridas en las zonas afectadas.

Lea el decreto de desastre nacional por el terremoto

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.