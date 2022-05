Abren investigación contra Duque por financiación irregular en su campaña de 2018

Duque se defendió tras las acusaciones de Merlano, asegurando que su campaña se manejó con todo el rigor. Foto: Carlos Ortega

Luego de que Aida Merlano hablara ante la Corte Suprema de Justicia, el pasado 3 de mayo, por el caso en su contra por violación de topes de gastos electorales, en el que nombró también al presidente Iván Duque, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le abrió investigación preliminar al primer mandatario y a Luis Guillermo Echeverri por presunta infracción al régimen de financiación electoral durante la campaña presidencial.

La denuncia la interpuso el representante Fabián Díaz (Alianza Verde), tras la declaración de la condenada Merlano, quien pidió investigar a Duque y otros nombres que mencionó la excongresista, como el del senador Arturo Char.

Según Merlano, la campaña de Duque en 2018 habría recibido $6.000 millones de la casa Char y Gerlein, de Barranquilla, los cuales no se habrían reportado. “Presuntamente existieron ingresos de dinero no reportados y, en consecuencia, no se habría dado cumplimiento a la obligación, llevando consigo la presunta superación de los límites de gastos de campaña electoral e infringir el régimen de financiación de campañas”, se lee en el auto.

El CNE llamará al presidente Duque a dar versión libre sobre la denuncia presentada en su contra y presentar pruebas. También, los magistrados encargados del caso (Jaime Luis Lacouture y José Nelson Polanía) ordenan hablar con Merlano y le pedirán a la Corte Suprema de Justicia el expediente con el testimonio rendido por ella el pasado 3 de mayo.

En su momento, el presidente Duque aseguró que su campaña hacia la Presidencia se manejó con todo el rigor. “Mi campaña fue manejada de manera transparente e impecable por el doctor Luis Guillermo Echeverry. No recibimos un peso de contribución privada para la segunda vuelta. En primera vuelta, todas las contribuciones estuvieron limitadas, tuvimos cuenta única, y la única persona autorizada para recibir dinero era el gerente de la campaña”, dijo Duque en Caracol Radio.

Según Merlano, de los $18.000 millones en recursos de su campaña al Senado en 2018, $6.000 se habrían desviado a la campaña de Duque a la Presidencia.