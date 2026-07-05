Abrieron las urnas para elegir nuevo gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Elección atípica para gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina inició hoy a las 8:00 a.m. Foto: Registraduría

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A las 8:00 a.m. se abrieron las urnas en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para la elección atípica de quien ocupará el cargo más alto en la gobernación hasta que inicien las elecciones regionales.

La contienda será disputada entre Escorcio Antonio Pomare de Comunes; Carolina Patricia Puas de Cambio Radical; Carlos Arturo Fontalvo de ASI; Bernardo Benito Bent del Partido Demócrata Colombiano; Rómulo Araiza Taylor del partido Dignidad y Compromiso y Natacha Ordóñez Bowie de la coalición entre el Partido Liberal, el Nuevo Liberalismo, el Partido Conservador y el Centro Democrático.

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“Con normalidad y la totalidad de los puestos de votación funcionando, se dio apertura a las urnas a las 8:00 a. m. para la elección atípica de gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En total, 53.872 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en esta nueva elección de gobernador. De estos, 27.964 son mujeres y 25.908 son hombres”, aseguró la Registraduría.

Este es el tarjetón electoral:

Además, el ente registrador puntualizó en que se llevó a cabo la instalación de ocho puestos de votación, siete en San Andrés y uno en Providencia, con un total de 141 mesas (128 en San Andrés y 13 en Providencia).

“En el puesto de votación Instituto Bolivariano en San Andrés la entidad cuenta con dispositivos para validar la plena identidad de los electores a través de autenticación biométrica. En esta jornada democrática, 1.020 personas prestarán su servicio como jurados de votación (926 en San Andrés y 94 en Providencia), quienes fueron debidamente capacitadas por la entidad para ejercer dicha función”, se lee en la misiva.

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Por último, recordaron que todos los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en la opción ‘Electoral’, luego en ‘Elecciones atípicas’, seguido de ‘Gobernador San Andrés, Providencia y Santa Catalina’ y finalizando con el botón ‘Consulta tu lugar de votación’.

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