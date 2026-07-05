Cepeda reitera mensaje de desobediencia civil a pesar de ruidos al interior de la izquierda

El senador Iván Cepeda hizo un llamado a la "desobediencia civil". Foto: Archivo Particular

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El excandidato presidencial y senador, Iván Cepeda, continúa en una gira para reorganizar a la izquierda luego de ser derrotado en las urnas por Abelardo de la Espriella. En medio de una intervención pública en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, Cepeda reiteró el mensaje de la desobediencia civil pacífica e invitó a la población a rendir un homenaje al presidente Gustavo Petro el próximo 6 de agosto.

Estas declaraciones se dan luego de que El Espectador diera a conocer que dentro de la izquierda e incluso al interior de su propio partido, se vienen presentando roces por la decisión tomada por el candidato, que aseguraron fuentes dentro del Pacto Histórico, se tomó de manera unánime y sin la consideración de la colectividad.

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Sin embargo, en esta nueva intervención Cepeda explicó por qué “desde el Pacto Histórico hemos tomado esa decisión”.

“Él nos amenaza con entregar nuestra soberanía como nación y como pueblo a los Estados Unidos, a su gobierno y a su presidente Donald Trump. El amenaza al pueblo colombiano con acabar las reformas sociales que hemos construido con tanto sacrificio en este gobierno y amenazan debilitar gravemente el Estado social de derecho. Él amenaza con violar la Constitución y con desconocerla abiertamente. Él amenaza con perseguir y con utilizar la violencia contra quienes se opongan a su gobierno. Ha dicho que practicará la violencia y amenazado con entre comillas destriparnos si no nos sometemos a su dominación autoritaria. No le tememos, lo vamos a confrontar y lo vamos a derrotar”, aseguró.

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Además manifestó que utilizarán todos los caminos que la Constitución del 91 les da, “como la desobediencia civil pacífica. La desobediencia civil es una acción pacífica que ha sido empleada históricamente por los pueblos para defenderse y para defender sus derechos”. Y agregó: “La Corte Constitucional ha reconocido en diversas sentencias que el pueblo colombiano tiene derecho a utilizar la desobediencia civil cuando se viole la Constitución o se atente contra los derechos humanos fundamentales, como es el caso de lo que está haciendo el señor de la Espriella, y su otro amigo el señor Restrepo que parece ser que es realmente el que gobierna”.

Sin embargo, desde el mismo gabinete del presidente Gustavo Petro, los ministros Jorge Iván Cuervo (Justicia) y Edwin Palma (Energía) señalaron públicamente que no estaban de acuerdo con esa figura: “Es actuando, no sustrayéndose del debate político, público y democrático”, aseguró el jefe de la cartera de Minas.

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En esta línea, internamente dentro de su colectividad hubo críticas por el mensaje que enviaría esa declaración en un momento de transición de gobierno tan tenso como el actual. Y aunque hay figuras que lo respaldan públicamente, como los congresistas María Fernanda Carrascal, Gabriel Becerra y Wilson Arias, otras voces que lo apoyaron en la candidatura tienen diferencias. “Estos no son tiempos para hablar de empalmes vengativos ni de desobediencias civiles, así sean pacíficas”, aseguró el expresidente Ernesto Samper.

En este contexto y de acuerdo con la Corte Constitucional, la desobediencia civil representa una forma de protesta que implica “la aceptación de los principios estructurales de la organización política y jurídica, y no pretende subvertirlos sino lograr que se implemente de manera adecuada”.

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