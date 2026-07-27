Inauguran sede de la Academia Diplomática en medio de ajustes impulsados por De la Espriella

La Canciller, Rosa Villavicencio, inauguró una nueva sede para la Academia Diplomática. Foto: Cancilleria

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En medio de los anuncios del presidente electo, Abelardo de la Espriella, por ajustes en la política sobre la diplomacia a partir del 7 de agosto, la Cancillería inauguró una nueva sede de la Academia Diplomática. El acto tuvo lugar este lunes, en medio de la estrategia de fortalecimiento de la profesionalización para personal consular.

El acto fue encabezado por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio. Según anunciaron, la Casa José María Melo se convertirá en la nueva sede de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, donde se seguirá formando al personal que busque ingresar a ese sector.

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Según anunciaron desde la Cancillería, este será “un espacio concebido para fortalecer la formación diplomática, promover el pensamiento académico y seguir preparando a quienes representarán a Colombia en los escenarios internacionales”.

Cabe resaltar que el acto tiene lugar en medio de las convocatorias de personal para integrar a nuevos funcionarios de carrera que se integrarán en 2027. De hecho, la Academia Diplomática ha liderado algunos eventos en las últimas semanas en cumplimiento con el calendario de esa organización.

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