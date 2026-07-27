Abelardo de la Espriella designa a Mauricio Gaona como embajador de Colombia ante la ONU

Mauricio Gaona fue designado embajador de Colombia ante la ONU por Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo particular

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, sigue trazando su estrategia para la política internacional de Colombia a implementar una vez llegue a la Casa de Nariño. En ese sentido, tras algunos nombramientos en embajadas, el futuro mandatario nacional designó al jurista Mauricio Gaona como el nuevo embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York.

A través de sus redes sociales, el mandatario entrante enfatizó en la experiencia del abogado en el campo del “derecho internacional, los derechos humanos, la democracia y el derecho constitucional” y señaló que “ha construido una trayectoria de excelencia”.

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Su anunció se produjo horas después de que De la Espriella señalara un ajuste prioritario en la política exterior y en el que, según dijo, cerrará al menos 14 embajadas, así como algunos consulados. Tras esa notificación, designó a Gaona como el delegado permanente de Colombia ante la ONU en suelo estadounidense.

Según el comunicado del nuevo jefe de Estado, Gaona “pondrá al servicio de la Patria una trayectoria internacional excepcional construida sobre una profunda convicción de excelencia académica, ética de Estado y defensa transcontinental de la democracia, será el representante de nuestro país antes las Naciones Unidas acreditando una sólida experiencia en las instituciones más prestigiosas del mundo: Harvard, McGill, UCLA y Sorbona-Assas”.

“Desde la ONU representará a Colombia con rigor, liderazgo y una visión moderna de las relaciones internacionales, fortaleciendo nuestras alianzas estratégicas y devolviéndole al país el prestigio que merece en el escenario global”, aseguró.

Este es el cuarto nombramiento que se oficializa en el servicio diplomático de Abelardo de la Espriella, junto con Venezuela, México y España. Sin embargo, todavía falta el de la embajada en EE. UU.

¿Quién es Mauricio Gaona?

Mauricio Gaona es un Jurista, académico, escritor y analista internacional, especializado en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Democracia. Hijo del exmagistrado Manuel Gaona Cruz y forjó su carrera en Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Colombia. Es doctor en Derecho con especialidad en Derechos Humanos, maestría en Derecho Internacional y máster en Derecho de la Unión Europea.

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Según señalan desde el equipo del presidente electo, es un “intelectual de pensamiento humanista. Inspirado por la memoria y el legado de su padre, Manuel Gaona Cruz, asesinado durante la toma del Palacio de Justicia”.

Estará encargado de impulsar “consensos internacionales para proyectar las transformaciones que fortalezcan a la Patria Milagro, redefinir la visión global sobre nuestro país, consolidar la democracia en América Latina y dinamizar alianzas estratégicas para fortalecer nuestro sistema económico y nuestra seguridad nacional”.

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