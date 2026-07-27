Arranca pulso por presidencias de comisiones en Cámara: así mueven sus cartas los partidos

La Cámara ya alista la instalación de las Comisiones: estas son las apuestas por las Presidencias. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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La Cámara de Representantes ya se alista para iniciar labores en forma, tanto en sus sesiones plenarias como en sus distintas comisiones. Las siete células constitucionales encenderán motores formalmente este martes 28 de julio y la primer disputa en los recintos del Capitolio serán por quién toma las riendas de esas salas.

Y es que serán esas comisiones las que reciban en primera instancia todos los proyectos de ley, tanto de origen gubernamental como de los congresistas, y en donde se suelen dar las discusiones de fondo. Hoy por hoy son más de 100 proyectos radicados y que, en el caso de la Cámara, tendrá de arranque la última reforma tributaria de gobierno Petro o la prohibición del fracking.

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En ese sentido, ocupar un lugar en las mesas directivas dar poder a los partidos de definir las agendas, su orden y el rumbo de los debates, algo que en los últimos cuatro años estuvo a favor de la saliente administración, pero que con el retorno del péndulo político a la derecha, llevará casi que inevitablemente la discusión a favor de ese espectro.

La puja ya se está dando. Varios sectores políticos iniciaron la pelea por definir qué lugar ocuparán en este primer año legislativo, siendo el Centro Democrático una de las bancadas con mayores chances de llevarse las principales dignidades. Después de Pacto Histórico (41), el uribismo es la bancada más grande en Cámara con 30 representantes y tras haberse declarado partido de gobierno, ocupa la cabeza de lista en varias Presidencias.

Por ejemplo, en la Comisión Primera, que toca asuntos constitucionales y las reformas de mayor calado político, el uribismo postulará el nombre de José Jaime Uscátegui. El representante es uno de los más “veteranos” en su colectividad, razón por la que ocupará una curul y, de paso, se llevará los focos para ocupar la Presidencia. Aunque algunos sectores, propiamente uribistas, cuestionaron la forma de su postulación, la misma ya fue oficializada por el partido.

En esa comisión el Pacto Histórico tiene mayorías y buscaría alguna forma para torcer la votación. No obstante, en este primer año los acuerdos se podrían estar respetando, dejando a Uscátegui sólido para alcanzar esa dignidad.

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La Comisión Segunda tiene varios nombres en carrera. Uno es el liberal José Octavio Cardona, quien lideró los acuerdos compromisarios a nombre de su partido. Otro candidato que toma fuerza es Luis Miguel López del Partido Conservador, mientras que el Centro Democrático se la podría jugar por tres nombres: Alejandro Murcia, Manuel Pérez y Eduardo Pineda. Esta sala es de 20 congresistas, pero no tendrá el voto de Karen Manrique, vinculada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD).

Las comisiones terceras y cuartas, ambas encargadas de apartados económicos y presupuestales, tienen a figuras de varios partidos en contienda. Para la Tercera el uribismo podría apostar por Jhon Jairo Berrío o Carlos Edward Osorio. Los liberales lo harían con Héctor Chaparro. Incluso, el partido Verde podría entrar en contienda con Catherine Juvinao, aunque su postulación no es fija.

En referencia a la Comisión Cuarta, los focos estarían en Cambio Radical con Welfram Mendoza o Jhon Edgar Pérez. Incluso, el representante Santiago Osorio, también del partido Verde, podría dar esa disputa aunque no tendría la mayoría de votos en una sala compuesta por 29 congresistas.

La Comisión Quinta, que se encarga de asuntos de tierras, no tiene una candidatura sólida. Todos los partidos están ordenando las cartas para jugar en esta comisión, pues allí pasarán, entre otros, los proyectos energéticos, incluyendo la prohibición del fracking. El Pacto apuesta por lograr arrebatar la sala a los partidos de gobierno.

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En Comisión Sexta toman ventaja Eduard Triana del Centro Democrático, Ingrid Sogamoso del Conservador, Hernando González de Cambio Radical y con chances de ser disputada por Mauricio Toro. Finalmente la Comisión Séptima sería liderada por Juan Felipe Corzo del Centro Democrático.

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