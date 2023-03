Agarrón en el Pacto Histórico: el choque entre Alexander López y Roy Barreras

Alexander López (izquierda) y Roy Barreras (derecha) protagonizaron un acalorado choque por redes sociales. Foto: El Espectador

Este jueves se llevó a cabo un encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Roy Barreras. La reunión se selló con una foto en la que el primer mandatario está abrazado con una de las cabezas de las bancadas del Pacto, esta fue publicada por Petro con el siguiente mensaje: “Las reformas sociales van”.

La postal tuvo reacciones contrarias al interior del Pacto Histórico, dejando ver una molestia con Barreras por sus posiciones en algunos temas de las reformas de gobierno. “Ojalá y sea sincero este abrazo por el bien de nuestra patria. El programa de gobierno que prometimos a Colombia se cumple. ¡Seguimos en la lucha!”, escribió el presidente del Polo Democrático y senador, Alexander López.

El mensaje fue respondido de inmediato por Roy Barrera, que pidió que no se le “meta mala leche ni fuego amigo” a la necesidad de concertar las reformas en el Congreso. A renglón seguido expresó que conciliar es el único camino para aprobar las reformas y cumplir con la promesa de cambio. “La cizaña no da frutos. Seca las siembras. No construye, destruye”, concluyó el presidente del Senado.

La respuesta de la cabeza de la Fuerza de la Paz avivó las llamas del enfrentamiento con López, que en un segundo trino fue más beligerante y acusó a Roy de llevar “tres meses atacando al gobierno del cambio por el que votaste”: También lo señaló de agredir al movimiento social y a ministros; “¿y ahora soy yo el de la mala leche?”.

“Lo notifico, el programa del cambio se cumple a pesar de ustedes. Luchamos para sacar a nuestro pueblo de la miseria a la que ustedes nos llevaron”, expresó Alexander López, que acompañó su mensaje con notas de prensa en las que Barreras comenta algunas diferencias con el Ejecutivo.

El senador Roy Barreras recibió el golpe y de una contratacó: “A nuestro gobierno se le defiende inteligentemente, con táctica, sin extremismos que impiden el diálogo con la otra mitad del país. El presidente del Congreso lo es de todos los colombianos”. Luego sacó a relucir de cierta manera que le había ganado el pulso para ser presidente del Legisaltivo: “Sin duda tú lo habrías hecho mejor si te hubieran elegido. Te deseo paz total”.

La última palabra la tuvo López, que reconoció la inteligencia de “Roy” y su forma de actuar, por lo que le pedía coherencia. Luego aseguró que era un senador sin cálculos y que en su caso, de haber llegado a ser presidente del Congreso, respetaría la protesta social y la democracia. “Te aseguro que mi paz total tampoco tiene calculo alguno, es de corazón”, concluyó.

Ninguno de los dos se volvió a responder. Y de esta forma quedó uno de los intercambios por redes sociales más fuertes en lo que va de gobierno. Desde antes se habían expresado roces y comentarios, pero es la primera vez que hay un agarrón de tal magnitud al interior de la coalición que llevó a Gustavo Petro a la presidencia.