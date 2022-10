Disputa entre Miguel Uribe y Katherine Miranda por quórum en debate de tributaria

Miguel Uribe Turbay buscaba aplazar el debate por falta de quórum. Foto: Óscar Pérez / Mauricio Alvarado

Un fuerte cruce de palabras se presentó esta mañana en las Comisiones Económicas, reunidas para debatir la ponencia de la reforma tributaria del Gobierno Petro. El suceso fue protagonizado por el senador Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático) y la representante Katherine Miranda (Alianza Verde).

El senador uribista solicitó a la Miranda, quien presidía la sesión -es la presidenta de la Comisión Tercera de Cámara-, que verificara el quórum para poder dar debate a la ponencia de reforma, que se dio a conocer el pasado martes, 4 de octubre.

“Yo le quiero pedir muy respetuosamente que verifique quórum, porque, si no lo hay, es evidente que hay que levantar la sesión y nos veremos en una próxima oportunidad. No hay nada más que hacer si no están las personas y sobra decir que de la oposición acá estamos firmes”, dijo Turbay, quien convocó una moción de orden.

Frente a la petición del senador del Centro Democrático, Miranda verificó el quórum y efectivamente lo había, sin embargo, según él, “la verificación debió ser inmediata y dos intervenciones permitieron que llegara el senador Gustavo Bolívar, que no estaba aquí”, dijo Uribe.

En medio del cruce de palabras, Miranda le dijo a Uribe Turbay que la sesión no se podía convertir en “un monologo: usted hablando y discutiendo. Mientras yo tenga quórum deliberatorio, tengo la potestad de que las Comisiones Económicas deliberen como lo están haciendo (...) De manera cariñosa y respetuosa le digo que tenga en cuenta la ley 5 para que no hagamos mociones de orden que no tienen lugar”, dijo.

Se sabe que el Centro Democrático, encabezado por Uribe Turbay, busca evitar que la reforma del ministro de Hacienda José Antonio Ocampo sea aprobada. Ayer, el senador ya le había pedido a la representante que “apelando a su espíritu democrático, no sea cómplice ni partícipe del pupitrazo del Gobierno Petro y permita iniciar la votación el 18 de octubre para contar por lo menos con una semana y media para el estudio y la difusión de este nuevo documento”, dijo.

Adicionalmente Uribe Turbay ha rechazado la reforma porque según dice, es “inconveniente para los colombianos”, “desacelera la economía” y “aumenta el desempleo y la pobreza”, señala.

