Así será agenda de De la Espriella en Cali: declaraciones, posesión y consejo de seguridad

Presidente electo de Colombia durante la reunión con integrantes de su gabinete de Gobierno y autoridades locales en la ciudad de Cúcuta Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, estará tres días en Cali (Valle del Cauca) para adelantar su primera agenda como presidente de Colombia. Se espera que dé declaraciones a la prensa, el evento de posesión en la Universidad Santiago de Cali y su primer consejo de seguridad.

El mandatario entrante llegará a la capital vallecaucana el jueves 6 de agosto en la mañana, para poder atender a una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales en la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC) a las 6:30 p.m. Según Mabel Lara, secretaria de desarrollo económico, esto será un saludo hacia los medios donde dará un mensaje.

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Su agenda continuará al siguiente día en la Arena USC sobre las tres de la tarde, cuando inicie formalmente la ceremonia para posesionar al nuevo presidente por primera vez en este siglo fuera de Bogotá.

Aunque el Congreso citó a sesión en pleno a las 12 del mediodía para que el presidente del Senado, Honorio Henríquez, le otorgue la banda presidencial a Abelardo De la Espriella. Luego se espera que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, tome juramento delante del nuevo presidente. El evento cerrará con los discursos de Henríquez y De la Espriella.

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Luego se movilizarán hasta el Batallón Pichincha de Cali sobre las cinco de la tarde a la toma de mando de De la Espriella, para cumplir su promesa de campaña de posesionarse frente a una guarnición militar. Un hecho que cumplirá tras convertirse en el jefe del Estado.

Además, en su primer día como presidente encabezará un Consejo de Seguridad en la base de la Fuerza Aérea de Cali junto a los altos mandos de las Fuerzas Militares, varios de sus ministros e incluso podrían estar mandatarios locales como el alcalde de Cali, Alejandro Eder, o la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

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