“Al que venga a gritar lo saco”: presidente del Senado por polémica de “Matador”

“Se acabó la guachafita, vamos a poner orden”, le dijo el presidente del Senado a Patricia Caicedo (Pacto Histórico), después de varios reclamos de la congresista sobre la presencia de gobernadores y otras personas que no integran la…

La plenaria del Senado vivió momentos de tensión entre la mesa directiva, dirigida el senador del Centro Democrático Honorio Henríquez, las bancadas oficialistas y la oposición por la presencia del caricaturista y excandidato al Senado por el Pacto Histórico Julio Cesar González (“Matador”) en el recinto.

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“Se acabó la guachafita, vamos a poner orden”, le dijo el presidente del Senado a Patricia Caicedo (Pacto Histórico), después de varios reclamos de la congresista sobre la presencia de gobernadores y otras personas que no integran la corporación en el recinto.

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“Al que venga a gritar lo saco”: el presidente del Senado, Honorio Henríquez, llamó al orden a la plenaria de la corporación tras el choque entre bancadas por la presencia del caricaturista Matador. pic.twitter.com/kRKtuArPSI — El Espectador (@elespectador) October 28, 2026

La polémica inició porque la oposición le iba a dar espacio para una intervención al caricaturista, que hablaría sobre la primera dama, Ana Lucía Pineda. La bancada oficialista, que lo ha señalado de acciones misóginas contra la esposa del presidente Abelardo de la Espriella, no permitió el espacio. En medio de la discusión, el senador oficialista “Jotape” Hernández encaró al caricaturista y a los integrantes del Pacto que estaban propiciando la intervención.

En medio de la disputa, se dio la orden desde la mesa directiva de que toda persona que no fuera parte de la corporación se debía retirar del recinto. Allí es donde se dio el choque con la senadora Caicedo, quien cuestionó la presencia de gobernadores, autorizados tras la polémica de “Matador” para estar en el recinto en medio de un debate que requería la presencia de estos mandatarios locales.

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Esta es una nueva disputa que se abre desde el oficialismo con el Pacto Histórico por los comentarios que ha realizado “Matador” contra Pineda por los recursos que la fundación de la primera dama recogió en medio del desastre del terremoto del pasado 10 de agosto y que generó dudas por la falta de información clara sobre el manejo del dinero destinado a atender la crisis. A principios de octubre, el Gobierno cerró filas alrededor de la esposa del presidente.

Choque entre las bancadas del Pacto Histórico y el oficialismo por la presencia del caricaturista “Matador” en la plenaria del Senado.



El Pacto iba a dar espacio para una intervención del caricaturista sobre la primera dama. La bancada oficialista, que lo ha señalado por… pic.twitter.com/sArx8laZOX — El Espectador (@elespectador) October 28, 2026

En una carta pública que contó con 28 firmas en respaldo, incluyendo todo el gabinete y la Vicepresidencia, se señaló que "históricamente, las mujeres han tenido que enfrentar enormes barreras para conquistar y consolidar espacios de liderazgo en la vida pública. Cada avance ha exigido superar prejuicios, discriminación y distintas formas de violencia que buscan desacreditarlas, silenciarlas o reducir su participación".

Días después, la primera dama se refirió al manejo de estos recursos. “Estos dineros decidí, por iniciativa propia y en decisión de mi junta directiva, que no los íbamos a tocar hasta llegar a la fase dos”, afirmó Pineda. Esta fase será precedida de la publicación de una rendición de cuentas, pues dijo: "Tengo que regirme bajo la ley". Sobre los cuestionamientos de los que ha sido objeto, especialmente por parte de la oposición del Pacto Histórico, Pineda advirtió que “una mentira no va a derrumbar la verdad”.

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