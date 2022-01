“Al único que apoyaría a la presidencia es a Luis Pérez”: Regina 11

"Mamá Regina", como le dicen, ha mantenido contacto con varios presidentes de Colombia por sus presuntas predicciones sobre el futuro. Foto: Twitter de Regina

Regina Betancur Liska, más conocida como Regina 11, regresó a la política con la intención de ganar curules en el Senado con una lista cerrada compuesta por 11 personas. Aunque está pisando la arena electoral, no como candidata sino como promotora de sus aspirantes, aseguró este viernes que no tiene idea de quiénes son los precandidatos a la Presidencia.

En entrevista con Blu Radio, indicó que no ha puesto mayor atención a las noticias y movidas por las presidenciales de 2022 porque intenta que las supuestas predicciones que visualiza no la afecten, teniendo en cuenta que este año es fundamentalmente electoral y que son muchas las cosas que podrán pasar en los próximos meses. “Estoy cambiando [la forma de hacer] las cosas para que no me mortifiquen tanto”, indicó. No obstante se refirió a el presidente Iván Duque, y a los precandidatos Gustavo Petro y Luis Pérez.

(Lea: Capturaron a la presidenta del Concejo de Cartagena con un kilo de cocaína)

Sobre Duque, afirmó que, como ha hecho con otros jefes de Estado en el pasado, mantuvo contacto con él, pero cuando era candidato a la Presidencia. “Yo le ayudé a Duque hasta el final, en las vísperas de él ser presidente. Él me llamaba. Yo quería mucho a su papá, que fue una persona extraordinaria. Cuando se avecinaba la pandemia, lo llamé para decirle cómo evitarla y no me quiso atender”, describió para la emisora.

Según dijo, aunque lo llamó varias veces, el primer mandatario no respondió al teléfono, sino que la mandó a hablar con una persona de rango inferior, cosa que no aceptó. “Me cansé. Él no me quiso atender porque tiene mucho por hacer para estar respondiendo a una atembada llamada Regina 11″, resaltó.

Con ese contexto, Regina 11 manifestó que quería que su Movimiento Unitario Metapolítico llegue al Senado porque, entre otras cosas, podrían “acabar con el COVID-19″. “Con ellos en el Congreso puedo hacer que la pandemia se acabe en mayo, porque yo tengo y todos tenemos poderes mentales”, aseveró.

Candidaturas presidenciales

Al respecto, la política expresó que en caso de apoyar a algún aspirante a la Casa de Nariño, respaldaría al exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Luis Pérez. “Me gusta mucho el doctor Luis Pérez, lo conozco mucho. Si usted mira a Medellín, las mejores cosas las hicieron cuando él fue alcalde y gobernador. Echaron el cuento de que está con Petro, pero solo habló con él, como ha hablado con otros. El único que yo apoyaría para la presidencia es a Luis Pérez. No es corrupto, es un hombre honesto”, agregó, negando los señalamientos en contra del liberal.

(Más: Elecciones al Congreso 2022: aprueban registro de más de 300 logo-símbolos)

Por otro lado, habló de Petro. Del dirigente de izquierda mencionó su experiencia con él en el Congreso, pero desde el punto de vista más espiritual y menos político. “En el aura de Petro vi muchas cosas horribles que hizo y que quiere hacer, pero no quiero hablar de eso. Quiero que nosotros en el Senado terminemos con las cosas malas. No podemos hacer nada para hacerle daño a ninguna persona”, comentó.

Regina 11 revivió su movimiento cuando la Registraduría avaló las cerca de 80 mil firmas que presentó con miras al Senado. Espera que logren cerca de un millón de votos.

Regina Betancur de Liska fue concejala, diputada, congresista entre 1991 y 1995, y candidata presidencial en el 1986 y 1990. No se identifica de ninguna orilla política y, de hecho, se reconoce como una de las primeras mujeres que participó en política en Colombia, en décadas en las que eran pocas las caras del género femenino en el legislativo.

“Me preguntaron si el movimiento era liberal, conservador, comunista y no. Tampoco de católicos ni luteranos”, detalló. Y añadió: “Todos pueden entrar acá. Soy el templo de Dios, y usted también y todo el mundo. Como partículas divinas tenemos que vivir”.