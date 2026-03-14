Alcaldes piden garantías fiscales a candidatos y soluciones inmediatas a gobierno Petro

Congreso Nacional de los Municipios celebrado en Cartagena. Foto: Federación Nacional de Municipios

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En medio de la realización del nuevo Congreso de los Municipios en el que participaron la mayoría de alcaldes del país, los mandatarios regionales solicitaron al gobierno nacional el cumplimiento con los compromisos fiscales para el desarrollo de proyectos. También invitaron a los candidatos presidenciales a conformar sus programas de gobierno y planes de desarrollo alrededor del avance de esos territorios.

Desde Cartagena y con la participación de altos funcionarios como el registrador Hernán Penagos, el procurador Gregorio Eljach y el contralor Carlos Hernán Rodríguez, los más de 1.100 alcaldes liderados por el presidente de la Federación Nacional de Municipios, Victor Julián Sánchez, solicitaron el traslado de recursos que se había pactado hace más de un año con el presidente Gustavo Petro.

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En el evento realizado del 11 al 13 de marzo también contó con la presencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien escuchó la solicitud de los mandatarios regionales. El jefe de la cartera política pidió una nueva espera, esto debido a los retrasos que se han presentado en el Ministerio de Hacienda motivados, principalmente, por el déficit fiscal.

“Los de Hacienda le maman gallo hasta a la gente del Gobierno. Esos tipos son neoliberales y de la derecha”, aseguró el Benedetti en tono irónico ante los alcaldes. Eso sí, el ministro sí aseguró que habrá un giro que ascendería a los COP 150.000 millones que comprendía la deuda pendiente y los retroactivos de enero y febrero.

Sin embargo, en medio de este Congreso la queja generalizada por parte de los mandatarios se sostuvo y fue, de hecho, una de las propuestas que trasladaron a los candidatos presidenciales. Abelardo de la Espriella, Roy Barreras y Paloma Valencias fueron los asistentes a esta cita en la que también se esperaba Iván Cepeda. No obstante, el candidato del oficialismo no pudo acudir a la convocatoria por compromisos de su agenda en el exterior.

De la Espriella expuso parte de su propuesta en materia de seguridad, señalando la importancia de reforzar a la Fuerzas Armadas y de atacar de raíz a los grupos criminales. También aludió a los problemas fiscales, aunque salió cuestionado por parte de algunos mandatarios.

No así sucedió con Roy Barreras, quien les propuso a los mandatarios hacer parte de la conformación de su Plan Nacional de Desarrollo. Su solución se centró en atacar los problemas estructurales que afectan a las regiones y dar ese impulso a las economías nativas. También se enfocó en el sector salud como otro de sus ejes principales.

Finalmente, Paloma Valencia candidata por el Centro Democrático aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, establecerá una relación directa con los entes territoriales sin intermediarios, con el objetivo de garantizar mayor transparencia en la asignación de recursos.

Valencia anunció además un plan para impulsar la inversión en infraestructura, especialmente en vías terciarias.“Nuestro compromiso será ejecutar 10.000 kilómetros de vías terciarias de la mano de los alcaldes, para cumplirle a los campesinos y mejorar la conectividad de los territorios”, afirmó.

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El Congreso culminó con la elección de las cabezas que estarán al frente de la Federación Nacional de Municipios, ratificando el mandato de Soacha, con el alcalde Victor Julián Sánchez, y Girón, Campo Elías Ramírez. Además, este último también fue electo como representante de los municipios de América Latina y el Caribe, en una votación que de desarrolló el día 12 de marzo.

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