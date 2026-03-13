Así se alienan los partidos de cara a la elección presidencial del 31 de mayo

Los candidatos Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, al igual que otros aspirantes, reciben apoyos partidistas. Foto: Archivo Particular

Los partidos políticos comenzaron a sentar posturas de cara a la carrera presidencial, luego de que se votaran las elecciones legislativas y se diera una nueva configuración del Capitolio que comenzará sesiones el próximo 20 de julio.

Y lo hacen a través de reuniones y pronunciamientos sobre cómo serán sus apuestas presidenciales de cara a la primera vuelta, que está programada para el 31 de mayo próximo.

Ese en ese marco que este viernes, el Centro Democrático —liderado por el expresidente Álvaro Uribe— tiene previsto reunir a toda la bancada de electos, que en el Senado obtuvo 17 curules (en 2022 llegó a 13) y por las cuales sacaron más de 3 millones de votos el pasado 8 de marzo.

La cita se da luego de que la candidata Paloma Valencia confirmara a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial y tiene como objetivo, precisamente, cohesionar a los legisladores electos, reelegidos y salientes en torno a esta llave con la cual la derecha y centroderecha busca recuperar el poder.

En una línea similar se expresó el Nuevo Liberalismo, que compitió en la llamada Gran Consulta por Colombia con Juan Manuel Galán, su director. Precisamente fue él quien confirmó que rodearán la aspiración de Valencia. Esta colectividad logró poco más de 900.000 votos al Senado haciendo parte de una coalición en la que también estuvieron el partido Mira y Dignidad y Compromiso.

La primera de esas dos fuerzas puede sumarse a esta aspiración, a la de Valencia, aunque por su estructura religiosa también tiene puentes con la campaña de Abelardo de la Espriella. Y la segunda va con la aspiración de Sergio Fajardo, quien este viernes, junto a Edna Bonilla, inscribe oficialmente su nombre para buscar un cupo en la primera vuelta.

Siguiendo con De la Espriella, el candidato está en reuniones con varias fuerzas y sectores para, junto a su fórmula, José Manuel Restrepo, buscar nuevos apoyos. El partido Salvación Nacional, que lo respaldó y avaló, se mantiene en esta campaña e intentará mover hacia allá los más de 700.000 votos con los que logró cuatro curules en el Senado.

En cuanto a los partidos tradicionales, como el Liberal, Conservador, Cambio Radical y La U, están analizando de qué forma se sumarán a las campañas presidenciales, pues ninguno irá con candidato propio a la contienda del 31 de mayo.

Y varias de estas campañas, en especial las de Valencia y De la Espriella, se han acercado a esas colectividades buscando conquistar sus apoyos.

Uno de los sectores que sí está plenamente cohesionado en torno a su aspirante presidencial es el Pacto Histórico. En efecto, esta fuerza de izquierda, y que busca la reelección inmediata de las políticas del presidente Gustavo Petro, sacó 4,4 millones de votos para el Senado en las pasadas legislativas, con las que logró 25 curules en esa corporación, y se está alineando definitivamente con Iván Cepeda.

Todos los integrantes de esta colectividad, tanto electos como salientes, han expresado su apoyo irrestricto a Cepeda —al igual que su fórmula, la senadora Aída Quilcué— y ya comenzaron a potenciar la campaña en todos los niveles por el país y el exterior.

Hasta la mañana de este viernes, van 12 llaves presidenciales con sus fórmulas fijas y se espera que se definan otras cuatro.

